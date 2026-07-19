Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області можна знайти в різних локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області залишається доступним завдяки пропозиціям від власників приватних будинків, які готові тимчасово приймати людей, що через війну були змушені залишити свої домівки, повідомляє Politeka.net.

Серед актуальних варіантів є помешкання у Кривому Розі, Самарівському районі та Дніпрі. Умови проживання відрізняються залежно від конкретної адреси, однак усі оголошення передбачають безоплатне розміщення.

У Кривому Розі переселенцям пропонують невеликий будинок із двома кімнатами, розрахований на двох осіб. Перевагу надають матері з донькою. Оселя обладнана ванною кімнатою, бойлером, центральною каналізацією, пральною машиною та необхідною побутовою технікою.

Господарі повідомляють, що проживання разом із комунальними послугами буде безкоштовним. Від майбутніх мешканців очікують лише присутності поруч із літньою жінкою, яка не потребує постійного догляду.

Ще один варіант розташований у селі Вільне Самарівського району. Там готові надати окрему кімнату в трикімнатному будинку з газопостачанням, водою, літньою кухнею та присадибною ділянкою. Власники шукають людину або жінку поважного віку, яка за потреби допомагатиме літній родичці у повсякденних справах.

Водночас безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області можна знайти й у Дніпрі. Там пропонують окрему кімнату у приватному будинку з необхідними побутовими умовами та можливістю харчування. Натомість від мешканця очікують допомоги по господарству за попередньою домовленістю.

Перед заселенням фахівці рекомендують уважно уточнювати умови проживання, можливий термін перебування та інші важливі деталі. Також переселенцям радять регулярно перевіряти нові оголошення, оскільки перелік доступних варіантів постійно оновлюється.

Джерело: Допомагай

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