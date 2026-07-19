Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно найти в разных локациях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области остается доступным благодаря предложениям от владельцев частных домов, которые готовы временно принимать людей, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть свои дома, сообщает Politeka.net.

Среди актуальных вариантов есть квартиры в Кривом Роге, Самаровском районе и Днепре. Условия проживания отличаются в зависимости от конкретного адреса, однако все объявления предусматривают бесплатное размещение.

В Кривом Роге переселенцам предлагают небольшой дом с двумя комнатами, рассчитанный на двух человек. Предпочтение отдают матери с дочерью. Дом оборудован ванной комнатой, бойлером, центральной канализацией, стиральной машиной и необходимой бытовой техникой.

Хозяева сообщают, что проживание вместе с коммунальными услугами будет бесплатным. От будущих жителей ожидают только присутствия рядом с пожилой женщиной, которая не нуждается в постоянном уходе.

Еще один вариант расположен в селе Вольное Самаровского района. Там готовы предоставить отдельную комнату в трехкомнатном доме с газоснабжением, водой, летней кухней и приусадебным участком. Владельцы ищут человека или женщину почтенного возраста, которая при необходимости будет помогать пожилой родственнице в повседневных делах.

В то же время бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно найти и в Днепре. Там предлагается отдельная комната в частном доме с необходимыми бытовыми условиями и возможностью питания. От жителя ждут помощи по хозяйству по предварительной договоренности.

Перед заселением специалисты рекомендуют внимательно уточнять условия проживания, возможные сроки пребывания и другие важные детали. Также переселенцам советуют регулярно проверять новые объявления, поскольку список доступных вариантов постоянно обновляется.

Источник: Допомагай

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