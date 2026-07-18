Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком связано, прежде всего, с увеличением эксплуатационных расходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком могут быть введены после рассмотрения исполнительным комитетом городского совета обращения ООО «ЭКОСТАЙЛ» о корректировке стоимости услуги по управлению бытовыми отходами, сообщает Politeka.net.

Соответствующие расчеты предприятие представило 29 июня 2026 года. В компании объяснили, что потребность в обновлении тарифов возникла из-за существенного роста стоимости дизельного горючего, который является одним из основных составляющих расходов при сборе и транспортировке мусора.

Проект изменений уже обнародовал на официальных ресурсах Кропивницкого городского совета . После анализа представленных материалов вопросы будут вынесены на рассмотрение исполнительного комитета.

Если предложение поддержат, жильцы многоквартирных домов будут платить 89,45 гривны на одного человека ежемесячно. Это на 2,22 гривны, или 2,54%, больше по сравнению с действующей стоимостью.

Для жителей частного сектора предложена сумма 93,70 грн. В таком случае плата вырастет на 2,31 гривны, что составляет 2,53%.

В ООО «ЭКОСТАЙЛ» отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком связано, прежде всего, с увеличением эксплуатационных расходов. Наибольшее влияние на себестоимость предоставления услуги имеет самое подорожание горючего, без которого невозможно обеспечить стабильный вывоз бытовых отходов.

Подробное экономическое обоснование и структура предлагаемых расценок уже доступны для ознакомления. Окончательное решение об утверждении новой стоимости будет приниматься исполнительным комитетом после рассмотрения всех материалов и проведения необходимых процедур.

До момента официального утверждения продолжают действовать действующие тарифы, а о любых изменениях жителей сообщат дополнительно.

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