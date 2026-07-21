Дефицит продуктов в Винницкой области в ближайшее время остается маловероятным.

Дефицит продуктов в Винницкой области пока не прогнозируется, однако последние атаки на украинские морские порты уже повлияли на мировой рынок зерна, сообщает Politeka.net.

Эксперты предупреждают, что в случае продолжительных логистических проблем это может отразиться на стоимости отдельных продовольственных товаров.

После повреждения портовой инфраструктуры котировки пшеницы на международных площадках начали расти. Аналитики объясняют такую ​​динамику опасениями по поводу возможного сокращения экспорта украинского зерна и уменьшения объемов его поставок на внешние рынки.

По словам специалистов, усложнение логистики автоматически увеличивает затраты на транспортировку. Кроме того, участники рынка учитывают риски задержек отгрузок, что влияет на формирование новых контрактных цен и постепенно отражается на себестоимости продукции.

Дефицит продуктов в Винницкой области в ближайшее время остается маловероятным. Производители и торговые сети работают с ранее сформировавшимися запасами, поэтому резких изменений в ассортименте или поставках пока не ожидается.

Экономисты обращают внимание, что между ростом стоимости зерна и изменением розничных цен существует определенный промежуток времени. Если трудности с экспортом сохранятся, осенью может подорожать хлеб, мука и отдельные хлебобулочные изделия, где зерновое сырье занимает значительную долю в структуре расходов.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от скорости возобновления работы портов, бесперебойности транспортных маршрутов и общей ситуации с экспортом. В случае новых атак или затяжных перебоев, рынок может отреагировать очередным повышением цен, что впоследствии скажется и на конечной стоимости продукции для потребителей.

Источник: fbc.biz.ua

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