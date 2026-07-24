Мешканцям регіону радять заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 25 липня.

Графіки відключення світла будуть тривати на багато годин в Одеській області та діятимуть на 25 липня, в суботу, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла в Одеській області на 25 липня вводяться через планові та ремонтні роботи. Варто заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 25 липня: зарядити мобільні телефони, павербанки та інші важливі пристрої, а також врахувати графік знеструмлень під час планування робочого дня та побутових справ.

Планові відключення електроенергії триватимуть у селі Великий Буялик. З 08:00 до 20:00 без світла тимчасово залишаться окремі будинки, що знаходяться за наступними адресами:

Базарна — 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 35

Комарова — 1, 2, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Болгарська — будинки 1–336

Преображенська — будинки 1–171

Перша

Степова — 1, 4, 5, 7, 12, 72, 74, 76, 78, 80, 146

Шкільна — 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5А, 5/Б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84

Яні — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 106, 110, 112, 122, 124, 128, 130, 134, 136, 138, 140, 144, 146, 148, 152, 152А, 156, 158, 160, 166

Христо Ботева — 7, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 42, 46

Успенська — 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 31, 33

просп. Миру — 1, 2, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 11, 13, 17

За інформацією енергетиків, з 08:00 до 20:00 без електроенергії тимчасово залишиться частина споживачів у селищі Буялик. Планові роботи охоплять десятки адрес на вулицях:

8-го Березня — 1, 2, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81А, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107,

Зелена — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,

Виноградна — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 21Б, 22, 23, 23А, 24, 25, 25А, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 29, 29А, 30, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 96А, 98, 100, 102, 104

Кисельова — 1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21Б, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42-А, 43, 45, 46, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68А, 69, 70/Б, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 130, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 174, 175, 177, 179, 181, 182,

Калинова — 1, 2, 2А, 2Б, 2В, 4, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 10, 10А, 12, 12А, 14, 16, 16А, 16Б, 16В, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 32Б, 34, 34А, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 42А, 42Б, 42В, 44, 44А, 45, 46, 46А, 46Б, 46В, 48, 50, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 70А, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112, 114, 116, 118, 120

Миру — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 28, 30, 32, 34, 36,

Армійська — 1, 2, 2А, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,

Перемоги — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32

Вдовиченка Івана — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Новоселів — 66, 76, 78, 83, 87

Строкатої Ніни — 1, 2, 2А, 3, 4, 4/А, 5

Тіниста — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30

Заводська — 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27

Залізнична — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59,

Шкільна — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60,

Грушова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

Дудника Андрія — 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6, 6/А, 7, 8, 10, 15, 16, 16/А, 17, 17/А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/А, 24/Б, 25, Б/Н

Центральна — 1, 1/А, 1/Б, 2, 2А, 3, 3В, 4, 4А, 5/А, 6, 7, 8, 8/А, 8А, 9/А, 10, 11, 11/А, 12, 12А, 12Б, 12В, 12Г, 13/А, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28/А, 30, 32, 34, 36, 40, 40Б, 44, 46А, 48, 52, 52А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69/А, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82А, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Одеська — 1, 1А, 1Б, 1/Г, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 78

Південна — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Покровська — будинки 1–185, включно з літерними номерами (12А, 15А, 76А, 78А, 90А, 102А, 162А, 167А, 179А),

Привокзальна — 1, 1А, 1/Б, 2, 2/А, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Театральна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Тюріна — 42, 45, 46, 50, 54, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85

Ушинського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Садова — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

Джерело: Великобуялицька сільська рада.

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