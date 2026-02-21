Аналітики прогнозують, що подорожчання продуктів у Львівській області може вплинути на вибір товарів у найближчі місяці.

Подорожчання продуктів у Львівській області продовжує відчутно впливати на сімейні бюджети, повідомляє Politeka.

Інормацію про це жителям надають на сайті Мінфін.

Дані моніторингу показують, що за останній місяць ціни на базові товари зросли в середньому на кілька гривень.

Молочні продукти демонструють помітний ріст: сметана Простонаше 20% (340 г) подорожчала до 67,70 грн. у середньому по магазинах, що на 4,92 грн більше порівняно з початком січня. Різниця між закладами коливається від 62,50 до 70,30 грн.

М'ясні вироби також подорожчали. Буженина Ятрань (1 кг) нині коштує в середньому 736,87 грн., збільшившись на 6,67 грн за місяць. Найвищі ціни зафіксовані у Metro – 826,20 грн., найнижчі – у Megamarket – 635,40 грн.

Хліб житній Столичний (950 г) піднявся до 46,50 грн., що на 2,10 грн більше середньомісячного показника січня. Ціна лишається стабільною лише у Metro, де зафіксовано однаковий рівень упродовж останнього тижня.

Аналітики відзначають, що подорожчання продуктів у Львівській області найістотніше позначилося на товарах першої необхідності – молочних і м’ясних виробах, а також крупах. Ці коливання потребують уваги споживачів при плануванні щоденних покупок.

Слідкувати за змінами цін та порівнювати пропозиції у різних мережах допомагає контролювати витрати та зберігати сімейний бюджет.

Споживачам радять звертати увагу на акції та сезонні пропозиції, щоб пом’якшити вплив підвищення цін на сімейний бюджет.

Аналітики прогнозують, що подорожчання продуктів у Львівській області може вплинути на вибір товарів у найближчі місяці.

