Работа для пенсионеров в Запорожье в этом случае может быть интересна тем, кто ищет официальное трудоустройство.

Работа для пенсионеров в Запорожье среди актуальных вакансий местных работодателей, сообщает издание Politeka.net.

Компании готовы рассматривать кандидатов постарше на должности продавцов, кассиров и грузчиков.

Одно из предложений – продавец-консультант в магазине «Сытый Папа». Заработная плата составляет 20-25 тысяч гривен . Работнику необходимо консультировать покупателей, работать с кассой и смотреть за выкладкой продуктов.

График предусматривает работу с 8:00 до 20:00 в течение 15 дней в месяц. От кандидата ждут аккуратности, честности, ответственности и умения общаться с людьми.

Еще одна вакансия - кассир-продавец с оплатой 20-35 тысяч гривен . Работодатель готов принять человека без опыта, если у него есть желание учиться.

Среди обязанностей – проведение расчетов, прием заказов, обслуживание гостей и поддержание порядка. Предусмотрен посменный режим, обучение непосредственно на рабочем месте и возможность продолжительного сотрудничества.

«Новая почта» ищет грузчика в Запорожье и предлагает 22–26 тысяч гривен . Можно выбрать дневной или ночной график.

К основным задачам относятся загрузка и разгрузка отправок, сортировка посылок, сканирование и контроль их целостности.

Опыт не обязателен. Компания предлагает официальное трудоустройство, оплачиваемые больничные, ежегодный отпуск, медицинское страхование и обучение за счет работодателя.

Также предусмотрен карьерный рост. При соответствии требованиям работник может перейти на руководящие должности в течение нескольких лет.

Работа для пенсионеров в Запорожье может быть интересна тем, кто ищет официальное трудоустройство, стабильные выплаты и возможность выбрать удобный режим.

В то же время физическую нагрузку в должности грузчика следует учитывать при выборе вакансии. Для кандидатов, желающих меньше нагрузки, более уместными могут быть позиции в сфере торговли и обслуживания.

Источник: work.ua

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