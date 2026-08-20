Графики отключения света в Днепропетровской области на 21 августа продлятся из-за важных работ в электросетях.

Жители региона призывают заранее ознакомиться с актуальными графиками отключения света в Днепропетровской области на 21 августа, пишет Politeka.net.



Графики отключения света в Днепропетровской области на 21 августа введены из-за плановых и ремонтных работ в электросетях. Жителям домов по графику рекомендуют заранее позаботиться о заряженных гаджетах, освещении и других необходимых вещах.

В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 08:00–18:00 в поселке Губыныха. Электричество исчезнет по следующим адресам:

Весняна — 15

Мыру — 80

Осиння — 100/А, 101/А, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 116, 118, 120, 120/А, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 77, 81, 89, 91, 93, 95, 96, 98, 99

Отдельные плановые работы будут проводиться в селе Вильне. Здесь электроснабжение может быть ограничено с 08:00 до 19:00. Обесточенными останутся следующие адреса:

Сонячна — 10, 15, 18/А, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 4, 59

ДТЭК Днепровские электросети сообщает о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением профилактических работ в п. Божедаровка. 21 августа 2026 года с 08:00 до 18:45 электроэнергия будет отключена по адресам:

40 рокив Перемогы

Богдана Хмельныцького

Борыса Филоненка — б/н

Будивельныкив — 1, 2, 3, 4, 13

Выконкомивська — 28, 30/А, 30/Б, 30/В, 30/Г, 30/Д, 30/Е, 33, 33/А, 33/Б, 35, 45/А

Дружбы — 2, 3, 4, 7, 7/А, 8, 9, 11–14, 14/А, 16

Европейська — 3, 6, 8, 10, 12, 18, 22, 24

Затышна — 2, 2/А

Захысныкив Украины — 1–5

Зелена — 3, 4, 5, 6, 7/А, 8, 10, 18, 20, 20/А, 21–24, 27–30, 29/2, 30/А

Зразкова — 1–5, 7, 9–20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Калынова — 2, 2/2, 2/3

Кооператывна — 1

Костенко Лины — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 14/А, 16, 17/А

Медычна — б/н, 1, 1/А, 1/Г, 14/А, 16–23, 27, 29, 3/Б, 3/В, 31, 33, 37/А, 4, 6–9

Мыру — 1–37

Молодижна — 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Нова — 1–4, 6–12, 14, 15, 17–22, 24, 26, 2/А

Освитянська — 3–11, 13, 14, 16, 17, 21, 23–30

Патриотычна — 1–30, 34

Польова — 1, 1/2, 1/3, 1/Г, 2, 2/А, 2/Б, 2/В, 3–9, 7/1, 7/В, 10–12, 15, 16, 16/А, 16/Б, 18–27, 27/А, 30, 31, 35, 36

Садова — 33, 35, 37, 39, 41–46, 48, 48/А, 50, 52

Сонячна — 31

Стадионна — 1–7, 9–15

Сучасна — 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 15–22, 24

Табирна — 13

Телевизийна — 1, 4, 6–12, 14, 18, 19, 21, 21/А

Украинкы Леси — 0193, 1–9, 11, 12, 14–16, 18, 19, 21–27, 29–32, 34, 36, 38

Филоненка — 1, 2, 3/А, 4, 5, 6

Хмельныцького Богдана — 1, 1/1А, 1/2, 1/3, 1/3А, 1/5, 1/Б, 1/В, 1/Г, 1/Г3, 1/Г5, 1/Г8, 1/Г9, 1/Г11, 1/Г14, 2, 2/А, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 16

Шкильный — 2, 4, 6, 10, 12, 14.

Источник: Губинисская территориальная община.



Источник: Божедаровская община.

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