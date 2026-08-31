Перерасчет пенсии с 1 сентября в Одесской области также не означает автоматического повышения для каждого трудоустроенного получателя.

Перерасчет пенсии с 1 сентября в Одесской области зависит не с самого начала осени, а, прежде всего, от продолжительности страхового стажа и статуса человека, который продолжает работать, сообщает Politeka.

Для трудоустроенных получателей выплат пересмотр возможен после накопления не менее 24 месяцев стажа после назначения средств или предварительной корректировки. Если такого периода нет, процедура возможна после двухлетнего отрезка.

При расчете могут использовать заработок, на основе которого определили выплату ранее. При целесообразности учитывается доход, полученный уже после выхода на пенсию.

Информацию об этом предоставляет ПФУ .

Отдельно предусмотрен автоматический механизм. Если до 1 марта соответствующего года человек накопил необходимый стаж или после просмотра прошло два года, Пенсионный фонд проводит процедуру без дополнительного заявления.

Важным остается срок подачи документов. Обращение до 15 числа включительно позволяет назначить обновленный размер с первого числа текущего месяца. Если документы поступили позже, приложение начинается уже со следующего месяца.

Перерасчет пенсии с 1 сентября в Одесской области также не означает автоматического повышения для каждого трудоустроенного получателя. В частности изменения, связанные с увеличением прожиточного минимума, для работающих лиц применяют после прекращения трудовой деятельности.

О трудоустройстве или увольнении необходимо уведомить орган Пенсионного фонда в течение 10 дней. Это важно потому, что отдельные доплаты и повышения предусмотрены именно для неработающих граждан.

Таким образом, право на изменение выплаты определяется индивидуально – с учетом стажа, заработка, даты предварительного назначения и факта занятости.

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