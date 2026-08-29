Коммунальные платежки одесситов за сентябрь заметно вырастут — основной причиной стало повышение тарифа на централизованное водоснабжение и водоотведение. Сколько именно придется заплатить за жилищно-коммунальные услуги в зависимости от типа жилья — читайте далее.

Коммунальные услуги в Одесской области в этом месяце снова подорожали — сентябрьские платежки одесситов уже ощутимо выросли по сравнению с летними месяцами. Как сообщает Teplodar.biz.ua, завершающий месяц перед началом отопительного сезона принес жителям Одессы неприятный сюрприз в виде больших сумм к оплате за жилищно-коммунальные услуги.

Главным фактором подорожания стало повышение тарифа на централизованное водоснабжение и водоотведение. Именно эта составляющая потянула за собой увеличение общей суммы в платежках одесситов. В то же время стоимость электроэнергии и природного газа для населения осталась без изменений — эти позиции сохраняют стабильность.

По состоянию на сентябрь 2026 года фиксированная цена электроэнергии для населения составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Природный газ от компании «Нафтогаз» зафиксирован на уровне 7,96 гривны за кубический метр. Отдельно оплачивается услуга по распределению газа — для абонентов «Одесгаза» этот тариф составляет около 1,79 гривны за кубометр.

Наибольший рост ощутили владельцы многокомнатных квартир. Ориентировочные суммы коммунальных платежей за сентябрь распределились так: для однокомнатной квартиры с одним зарегистрированным лицом — от 1300 до 1500 гривен ежемесячно; для квартиры на две-три комнаты с двумя-тремя жильцами — от 1850 до 2250 гривен в месяц.

Как проверить правильность начислений

Одесситам стоит внимательно проверять сентябрьские платежки. В случае сомнений по начисленным суммам можно обратиться к поставщикам услуг: «Инфоксводоканал» — по водоснабжению, «Одессаоблэнерго» — по электроэнергии, и «Одесгаз» — по распределению газа. Проверить актуальные тарифы также можно на официальных сайтах этих предприятий.

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