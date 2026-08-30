Графики отключения света в Запорожье на неделю с 31 августа по 6 сентября охватят десятки улиц, которые останутся без электроэнергии с 9:00 до 17:00. Об этом сообщает «Запорожьеоблэнерго».

Графики отключения света в Запорожье на новую неделю опубликовало «Запорожьеоблэнерго» — плановые и ремонтные работы на сетях продлятся с 31 августа по 6 сентября, ежедневно с 9:00 до 17:00.

Графики отключения света в Запорожье на неделю с 31 августа по 6 сентября охватывают четыре рабочих дня. Без электричества останутся жилые дома и учреждения по приведенным ниже адресам.

31 августа

С 9:00 до 17:00 обесточат: ул. Владимира Мономаха (Александра Невского), ул. Добровольческих батальонов, ул. Леонида Жаботинского, ул. Михаила Гончаренко, ул. Пархоменко, ул. Початкова, ул. Сталеваров, просп. Соборный, ул. Скворцова.

1 сентября

С 9:00 до 17:00 без света останутся жители таких улиц: ул. Аэродромная, ул. Аматорская, ул. Амбулаторная, ул. Ангарная, ул. Балка Поповка, ул. Баррикадная, ул. Ботаническая, ул. Вагонная, ул. Васильева, ул. Веселая, ул. Воли, ул. Дирижабельная, ул. Энергодарская (Академика Карпинского), ул. Зеленая, ул. Индустриальная, ул. Историческая, ул. Каштановая, ул. Компрессорная, ул. Космическая, ул. Культурная, ул. Лазаретная, ул. Леонида Каденюка (Чкалова), ул. Литейная, ул. Летательная, ул. Механическая, ул. Международная, ул. Молодежная, ул. Нагорная, ул. Оранжерейная, ул. Павлокичкасская, ул. Победы, ул. Полевая, ул. Промышленная, ул. Реконструктивная, ул. Садовая, ул. Святовладимировская (Калинина), ул. Снайперская, ул. Степная, ул. Столярная, ул. Тополиная, ул. Физкультурная, ул. Черноморская, ул. Юрия Баранника (Серафимовича), ул. Ясельная, просп. Соборный, бульв. Винтера, ул. Днепрогэсовская.

2 сентября

С 9:00 до 17:00 отключат: ул. Авиаторов (Волгодонская), ул. Аматорская, ул. Архипа Куинджи (Сурикова), ул. Василия Диденко (Боженко), ул. Вольская, ул. Вячеслава Зайцева (Лермонтова), ул. Герхарда Ремпеля (Дыбенко), ул. Голды Меир (Сусанина), ул. Дитриха Тиссена (Лихачева), ул. Доблестная, ул. Довженко, ул. Ивана Выговского (Волоколамская), ул. Капустяная, ул. Карпатская (Анапская), ул. Клиническая, ул. Коксостроительная, ул. Комбинатская, ул. Компрессорная, ул. Леонида Быкова (Тимуровская), ул. Лиманская, ул. Лирическая, ул. Маетковая (Московская), ул. Мартеновская, ул. Насосная, ул. Александровская, ул. Павла Чубинского (Панферова), ул. Павлокичкасская, ул. Памирская, ул. Паторжинского, ул. Победы, ул. Посадочная, ул. Прокатная, ул. Профсоюзная, ул. Семеренко, ул. Серикова Сергея (Комсомольская), ул. Подсолнечная (Николая Руднева), ул. Ферганская, ул. Фильтровая, ул. Чугунная, ул. Чернобаевская (Иртышская), ул. Шенвизская (Леженко), просп. Соборный, пер. Березневый (Мартовский), пер. Водонапорный, пер. Замковый (Якутский), пер. Тупиковый, пер. Хлебосольный (Млиновый), ул. Абрагама Коопа (Истомина), ул. Аскольдова (Пожарского), ул. Героев 37-го батальона (Шушенская), ул. Гребенки (Розы Люксембург), ул. Дубовца, ул. Зачиняева, ул. Каменско-Днепровская, ул. Куренева (Булавина), ул. Больничная, ул. Миклея, ул. Остапа Вишни, ул. Песчаная, ул. Фучика, пер. Памятный, пер. Серебристый.

3 сентября

С 9:00 до 17:00 обесточат: ул. Авиаторов (Волгодонская), ул. Антарктическая (Космическая), ул. Вячеслава Зайцева (Лермонтова), ул. Геологическая, ул. Григоренко Петра, ул. Капустяная, ул. Клиническая, ул. Коксостроительная, ул. Комбинатская, ул. Луганская, ул. Мартеновская, ул. Музыкальная, ул. Победы, ул. Прокатная, ул. Профсоюзная, ул. Радио, ул. Ракетная, ул. Романтическая (Рязанская), ул. Рязанская, ул. Фортечная, ул. Чугунная, ул. Юности, просп. Соборный.

Энергетики напоминают, что время восстановления электроснабжения может меняться в зависимости от сложности работ. Жителям советуют заранее зарядить телефоны и пауэрбанки, а также уточнять актуальную информацию на официальных ресурсах «Запорожьеоблэнерго».

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Запорожье 26 и 27 августа: опубликованы адреса затяжных обесточиваний.

Также Politeka сообщала, отключение воды в Запорожье 26 августа: без водоснабжения остались тысячи жителей.