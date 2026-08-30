Графики отключения света в Полтавской области на неделю с 31 августа по 6 сентября опубликованы. Как сообщает Новосанжарская громада, обесточивание сел будет происходить ежедневно с 08:00 до 20:00.

Графики отключения света в Полтавской области на неделю с 31 августа по 6 сентября уже опубликованы. Плановые обесточивания охватят села Новосанжарской и Омельницкой громад — ежедневно с 08:00 до 20:00.

31 августа: перечень сел Новосанжарской громады

В понедельник, 31 августа, без электроэнергии останутся 18 населенных пунктов. Это Гуньки, Демидовка, Запселье, Крамаренки, Литвиненки, Омельник, Пустовиты, Пятихатки, Радочины, Рокитное, Степовка, Варакуты, Ковали, Щербухи, Яремовка, Федоренки, Щербаки и Онищенки.

1 сентября: отключения в Омельницкой громаде

Во вторник, 1 сентября, график обновили. В списке 17 сел: Федоренки, Гуньки, Демидовка, Запселье, Крамаренки, Литвиненки, Омельник, Пустовиты, Пятихатки, Радочины, Рокитное, Степовка, Потоки, Онищенки, Щербаки, Варакуты и Ковали.

2 сентября: расширенный перечень обесточиваний

В среду, 2 сентября, список снова обновили — теперь в нем 19 сел. Без света окажутся Онищенки, Федоренки, Щербаки, Варакуты, Демидовка, Ковали, Радочины, Щербухи, Яремовка, Гуньки, Запселье, Крамаренки, Литвиненки, Омельник, Пустовиты, Пятихатки, Рокитное, Степовка и Потоки.

Что стоит знать жителям

Во все три дня обесточивание продлится ориентировочно с 08:00 до 20:00. Время может незначительно сдвигаться в зависимости от хода ремонтных работ, поэтому жителям советуют заранее зарядить телефоны, павербанки и фонарики.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Полтавской области 27 и 28 августа: какие улицы останутся без электричества.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Полтавской области 26 и 27 августа: опубликованы адреса длительных обесточиваний.