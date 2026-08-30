Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 31 августа по 6 сентября обнародовало Кировоградоблэнерго: в Кропивницком отключения будут проходить ежедневно с 8:00 до 17:00.

Графики отключения света в Кировоградской области на эту неделю снова изменились — в Кропивницком электроэнергию будут отключать ежедневно. Об этом сообщает Кировоградоблэнерго. Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 31 августа по 6 сентября предусматривают обесточивание в рабочие дни с 8:00 до 17:00.

Больше всего адресов попадет под отключение 3 сентября, когда света не будет в центральной части города и на окраинах. В остальные дни обесточивание охватит отдельные улицы и переулки.

Какие улицы останутся без света

31 августа под отключение попадут переулки Средний и Сосновый, улицы Херсонская, Олеся Гончара, Вознесенская, Макеевская, Мечникова, Дмитра Чижевского, Крымская, Генерала Кульчицкого, Житомирская и другие.

1 сентября электроэнергию отключат на улицах Никопольской, Василия Стуса, Вербицкого, Криворожской, Архангельской, Театральной, Карабинерной, Еловой, Героев-земляков и других.

2 сентября без света останутся улицы Олега Паршутина, Героев-спасателей, Загородная, проспект Промышленный, улицы Дружбы, Автолюбителей, Промышленная и другие.

3 сентября обесточат улицы Дорогого Семена, Аджамскую, Антонова, Максима Зализняка, Затишную, Василия Симоненко, Николаевскую, Преображенскую, Полтавскую, Сечевую, шоссе Александрийское, улицу Степана Разина и многие другие адреса в центре и на окраинах.

4 сентября отключения коснутся улиц Дорогого Семена, Ольвиопольской, Евгения Маланюка, Андрея Матвиенко, Любомира Гузара, Соломии Крушельницкой, Линии 2-Га, Линии 5-а и других.

Как подготовиться к отключениям

Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а также позаботиться о запасе воды. Поскольку свет будут отключать в рабочее время — с 8:00 до 17:00, — тем, кто работает из дома, стоит заранее спланировать важные онлайн-дела.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Кировоградской области 28 и 29 августа.

Также Politeka сообщала, названы адреса, где надолго выключат электроэнергию 26 и 27 августа.