В Полтавской громаде в результате вражеской атаки повреждены 15 частных жилых домов — на месте работает штаб по ликвидации последствий, а жители могут рассчитывать на компенсацию от государства.

В Полтаве фиксируют последствия вражеских обстрелов — 28 августа враг атаковал Полтавскую громаду, в результате чего от взрывной волны пострадали 15 частных жилых домов. Городские власти оперативно развернули штаб по ликвидации последствий, а коммунальные службы уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

По обновленной информации Полтавского городского совета, в 15 домах зафиксированы повреждения: выбито 61 окно, повреждено 10 кровель, 3 входных и 2 межкомнатных дверей, 5 потолков и 5 стен. Также пострадали 6 автомобилей. Медики оказали помощь двум людям непосредственно на месте происшествия — их состояние стабильное.

К ликвидации последствий привлечены 84 специалиста и 13 единиц коммунальной спецтехники. На месте работают Управление жилищно-коммунального хозяйства, Департамент гражданской защиты, Департамент социальной защиты населения, Киевский районный совет, а также «Полтавагаз» и «Полтаваоблэнерго».

Гуманитарную помощь пострадавшим оказывают Красный Крест Украины, гуманитарная миссия «Пролиска», БФ «Право на защиту» и КрымSOS. Из городского материального резерва жителям выдают пленку, шифер и OSB-плиты для временного ремонта.

Как получить компенсацию за поврежденное жилье

Жители, чьи дома получили повреждения, имеют право на государственную компенсацию через программу «єВідновлення». Эта программа предусматривает выплату средств на ремонт поврежденного жилья — максимальная сумма составляет до 200 тысяч гривен для квартир и до 350 тысяч гривен для частных домов.

Прежде всего необходимо зафиксировать повреждения: для этого следует сообщить в городскую оперативную службу по телефонам 15-80, 067 158 15 80 или 066 286 58 87. Сотрудники Киевского районного совета и социальные работники уже проводят поквартирные обходы и фиксируют повреждения — важно, чтобы ваш дом попал в акт обследования.

Как подать заявку на компенсацию

Подать заявку на получение компенсации можно через приложение «Дія» или через ЦНАП. Для этого необходимо:

открыть раздел «єВідновлення» в приложении «Дія» и выбрать категорию «Поврежденное имущество»;

заполнить форму с указанием площади поврежденного жилья, количества поврежденных окон, дверей, кровли и т.д.;

добавить фото повреждений;

дождаться рассмотрения комиссией — решение принимается в течение 30 календарных дней.

После одобрения заявки средства поступают на специальную карту «єВідновлення», которую можно открыть в одном из банков-партнеров программы — ПриватБанк, monobank, Sense Bank, А-Банк или ПУМБ. Использовать деньги можно исключительно на строительные материалы и услуги подрядчиков, зарегистрированных в системе.

Как сообщили в Полтавском городском совете, штаб по ликвидации последствий продолжает работу, проводятся поквартирные обходы, фиксация повреждений и определение потребностей жителей. Информация об окончательных последствиях уточняется.

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