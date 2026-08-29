Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 30 августа по 5 сентября показывает стремительный перепад температур: от +27° в начале недели до +20° в выходные, а в среду и субботу синоптики прогнозируют осадки.

прогноз погоды на предыдущую неделю в Харьковской области уже предупреждал о похолодании с дождями, и новая неделя подтверждает эту тенденцию. Синоптики Гидрометцентра сообщают, что харьковчане почувствуют стремительный перепад температур: от +27° в начале недели до +20° в выходные, а также возможные осадки в среду и субботу.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели в Харьковской области будут колебаться от +20° до +27°.

В воскресенье, 30 августа, воздух прогреется до +26°, а ночью охладится до +14°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 31 августа, температура днём останется на отметке +26°, ночью — +14°. Облачность ожидается с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 1 сентября, столбики термометров достигнут максимума недели — +27° днём, ночью — +14°. Небо будет малооблачным, осадков не предвидится.

В среду, 2 сентября, днём удержится +26°, ночью — +16°. Облачность малооблачная, но синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 3 сентября, воздух прогреется до +25°, ночью — до +15°. Ожидается облачно с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 4 сентября, дневная температура опустится до +23°, ночная повысится до +17°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу, 5 сентября, столбики термометров опустятся до минимума недели — +20° днём, ночью — +15°. Небо малооблачное, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет вторник, 1 сентября, с температурой +27°, а самым прохладным — суббота, 5 сентября, когда воздух прогреется лишь до +20°. Перепад температур за неделю составит 7°. Осадки прогнозируют в среду, 2 сентября, и в субботу, 5 сентября.

Из-за стремительного перепада температур синоптики советуют харьковчанам одеваться по принципу «капусты» — тёплая одежда понадобится ближе к выходным, особенно это касается людей пожилого возраста. В дни с возможными осадками, 2 и 5 сентября, стоит иметь при себе зонт и быть осторожными на дороге, а в тёплые дни в начале недели — планировать дела на утро или вечер и не забывать о воде.

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