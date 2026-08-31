Графіки відключення світла в Чернігівській області 1 та 2 вересня опублікували енергетики — з 8:00 до 17:00 без електропостачання залишаться десятки вулиць Чернігова.

Графіки відключення світла на Чернігівщині знову оновили — 1 та 2 вересня частина споживачів Чернігова залишиться без електроенергії з 8:00 до 17:00. Як повідомляє Чернігівобленерго, у ці години енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи на мережах.

Які вулиці знеструмлять 1 вересня

У понеділок, 1 вересня, з 8:00 до 17:00 відключення електроенергії діятимуть за такими адресами: Дачне товариство Лелека, Набережна, Перша Набережна, 1-й Глухівський, 2-й Глухівський, Алєксєєва, Білевич Олени, Білоуська, Віктора Костарчука, Глухівська, Гонча, Городнянська, Громадська, Елеваторна, Забарівський, Кибальчича, Київська, Киїнська, Княжа, Князя Чорного, Козацька, Комунальна, Комунальний, Корюківська, Кукушанка, Леоніда Каденюка, Любецька, Миру, Михайла Грушевського, Молчанова, Мстиславська, Народного руху, Нова, Олександра Лазаревського, Олександра Самійленка, Олексія Сенюка, Опанаса Шафонського, Першотравнева, Привітна, Ремзаводська, Репіна, Сагайдак, Сагайдак 1-Й, Садова, Святомиколаївська, Седнівська, Седнівський, Солов'їна, Солов'їний, Соснова, Степний, Степова, Трудова, Українська, Шевченка, Юрія Мезенцева.

Перелік адрес на 2 вересня

У вівторок, 2 вересня, з 8:00 до 17:00 без електропостачання залишаться: Дачне товариство Лелека, Набережна, Перша Набережна, 1-й Глухівський, 2-й Глухівський, Білоуська, Гетьмана Полуботка, Глухівська, Городнянська, Громадська, Дмитра Самоквасова, Елеваторна, Забарівський, Івана Богуна, Киїнська, Княжа, Князя Чорного, Козацька, Корюківська, Кукушанка, Леоніда Каденюка, Любецька, Миру, Молчанова, Народного руху, Нова, Остапа Вишні, Першотравнева, Привітна, Сагайдак, Сагайдак 1-Й, Садова, Святомиколаївська, Седнівська, Седнівський, Солов'їна, Солов'їний, Степний, Степова, Трудова.

Графіки відключення світла в Чернігівській області 1 та 2 вересня передбачають знеструмлення лише в денні години, тому вранці та ввечері електропостачання має бути відновлене. Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки, а чутливу побутову техніку відключити від мережі, щоб уникнути пошкоджень після відновлення напруги.

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