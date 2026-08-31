Графики отключения света в Черниговской области 1 и 2 сентября опубликовали энергетики — с 8:00 до 17:00 без электроснабжения останутся десятки улиц Чернигова.

Графики отключения света на Черниговщине снова обновили — 1 и 2 сентября часть потребителей Чернигова останется без электроэнергии с 8:00 до 17:00. Как сообщает Черниговоблэнерго, в эти часы энергетики будут проводить плановые ремонтные работы на сетях.

Какие улицы обесточат 1 сентября

В понедельник, 1 сентября, с 8:00 до 17:00 отключения электроэнергии будут действовать по таким адресам: Дачне товариство Лелека, Набережна, Перша Набережна, 1-й Глухівський, 2-й Глухівський, Алєксєєва, Білевич Олени, Білоуська, Віктора Костарчука, Глухівська, Гонча, Городнянська, Громадська, Елеваторна, Забарівський, Кибальчича, Київська, Киїнська, Княжа, Князя Чорного, Козацька, Комунальна, Комунальний, Корюківська, Кукушанка, Леоніда Каденюка, Любецька, Миру, Михайла Грушевського, Молчанова, Мстиславська, Народного руху, Нова, Олександра Лазаревського, Олександра Самійленка, Олексія Сенюка, Опанаса Шафонського, Першотравнева, Привітна, Ремзаводська, Репіна, Сагайдак, Сагайдак 1-Й, Садова, Святомиколаївська, Седнівська, Седнівський, Солов'їна, Солов'їний, Соснова, Степний, Степова, Трудова, Українська, Шевченка, Юрія Мезенцева.

Перечень адресов на 2 сентября

Во вторник, 2 сентября, с 8:00 до 17:00 без электроснабжения останутся: Дачне товариство Лелека, Набережна, Перша Набережна, 1-й Глухівський, 2-й Глухівський, Білоуська, Гетьмана Полуботка, Глухівська, Городнянська, Громадська, Дмитра Самоквасова, Елеваторна, Забарівський, Івана Богуна, Киїнська, Княжа, Князя Чорного, Козацька, Корюківська, Кукушанка, Леоніда Каденюка, Любецька, Миру, Молчанова, Народного руху, Нова, Остапа Вишні, Першотравнева, Привітна, Сагайдак, Сагайдак 1-Й, Садова, Святомиколаївська, Седнівська, Седнівський, Солов'їна, Солов'їний, Степний, Степова, Трудова.

Графики отключения света в Черниговской области 1 и 2 сентября предусматривают обесточивание только в дневные часы, поэтому утром и вечером электроснабжение должно быть восстановлено. Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а чувствительную бытовую технику отключить от сети, чтобы избежать повреждений после восстановления напряжения.

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