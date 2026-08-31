Графики отключения света в Винницкой области 1 и 2 сентября уже опубликованы.

Графики отключения света в Винницкой области 1 и 2 сентября уже опубликованы. Об этом сообщает Винницаоблэнерго.

Полный перечень адресов опубликован на официальном сайте Винницаоблэнерго.

1 сентября: какие улицы обесточат в Виннице и Винницких Хуторах

В понедельник, 1 сентября, плановые отключения продлятся с 9:00 до 17:00. Отдельная часть Винницы будет без света с 10:00 до 16:30.

Винницкие Хутора (9:00–17:00)

улица 2-й Леонтовича, пер. 2-й Леонтовича, улица В. Стуса, улица Грушевского, улица Калиновая, улица Леонтовича, улица Лысенко, улица Чехова, переулок 1-й Леонтовича, переулок Леонтовича

Винница (9:00–17:00)

улица Гетмана Мазепы, улица Железнодорожная, улица Леонтовича, улица Лысенко, улица Немировское шоссе, улица Форпостная, переулок 2-й Гетмана Мазепы, проезд 1-й Гетмана Мазепы, проезд 3-й Гетмана Мазепы, проезд Олены Пчилки, ул. Лысенко

Винница (10:00–16:30)

улица Топольского, улица Тропинина, переулок 1-й Тропинина, переулок 2-й Топольского, переулок 2-й Тропинина

2 сентября: населенные пункты и часы обесточений

Во вторник, 2 сентября, свет будут отключать с 12:00 до 17:00 в Кинашеве, Нестерварке и Тульчине.

Кинашев

улица Полевая

Нестерварка

улица Леонтовича, переулок Леонтовича

Тульчин

улица Б. Хмельницкого, улица Освобождения, улица Возрождения, улица Владимира Петришена, улица Генерала Кульчицкого, улица Генерал-хорунжего Кузьминского, улица Героев Мариуполя, улица Евгения Смирнова, улица Замковая, улица Ивана Гонты, улица Ивана Миколайчука, улица Игоря Андриишина, улица Казацкая, улица Леонтовича Николая, улица Максима Зализняка, улица Максима Кривоноса, улица Максима Рыльского, улица Николая Леонтовича, улица Николая Лысенко, улица Независимости, улица Олега Степанюка, улица Ольги Кобылянской, улица Павла Тычины, улица Победы, улица Петра Захарова, улица Петра Калнышевского, улица Полковника Ганжи, улица Полевая, улица Романа Чайковского, улица Руслана Шевчука, улица Соборная, улица Тимка Падуры, улица Трембецкого, улица Юлиуша Словацкого, переулок Брацлавский, переулок Энергетиков, переулок Максима Зализняка, переулок Озерный, переулок Павла Чубинского, переулок Романа Чайковского, переулок Тимка Падуры, переулок Шолом-Алейхема

Энергетики советуют жителям заранее зарядить пауэрбанки и телефоны, а также проверить график для своей улицы на официальном сайте.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Винницкой области 27 и 28 августа: какие улицы обесточат на 8 часов.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Винницкой области 26 и 27 августа: опубликованы адреса долгосрочных отключений.

Как сообщала Politeka, графики отключения света в Винницкой области 25 и 26 августа: названы адреса и часы обесточений.