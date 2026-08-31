Графики отключения света в Запорожье 1 и 2 сентября предусматривают обесточивание ряда улиц с 9:00 до 17:00.

Графики отключения света в Запорожье на 1 и 2 сентября опубликованы: в части города электричество будут отключать в светлое время суток — с 9:00 до 17:00. Об этом сообщает Запорожьеоблэнерго.

Графики отключения света в Запорожье 1 и 2 сентября касаются обоих дней: и 1, и 2 сентября отключения запланированы в один и тот же временной промежуток — с 9:00 до 17:00.

Какие улицы обесточат 1 сентября

Во вторник, 1 сентября, с 9:00 до 17:00 без электроснабжения могут остаться:

ул. Аэродромная, Аматорская, Амбулаторная, Ангарная, Балка Поповка, Баррикадная, Ботаническая, Вагонная, Васильева, Веселая, Воли, Дирижабельная, Энергодарская (Академика Карпинского), Зеленая, Индустриальная, Историческая, Каштановая, Компрессорная, Космическая, Культурная, Лазаретная, Леонида Каденюка (Чкалова), Литейная, Летная, Механическая, Международная, Молодежная, Нагорная, Оранжерейная, Павлокичкасская, Победы, Полевая, Промышленная, Реконструктивная, Садовая, Святовладимировская (Калинина), Снайперская, Степная, Столярная, Тополиная, Физкультурная, Черноморская, Юрия Баранника (Серафимовича), Ясельная;

пр. Соборный, бул. Винтера, ул. Днепрогэсовская.

Какие улицы обесточат 2 сентября

В среду, 2 сентября, также с 9:00 до 17:00 график охватывает такие адреса:

ул. Авиаторов (Волгодонская), Аматорская, Архипа Куинджи (Сурикова), Василия Диденко (Боженко), Вольская, Вячеслава Зайцева (Лермонтова), Герхарда Ремпеля (Дыбенко), Голды Меир (Сусанина), Дитриха Тиссена (Лихачева), Доблестная, Довженко, Ивана Выговского (Волоколамская), Капустная, Карпатская (Анарская), Клиническая, Коксостроительная, Комбинатская, Компрессорная, Леонида Быкова (Тимуровская), Лиманская, Лирическая, Маетковая (Московская), Мартеновская, Насосная, Александровская, Павла Чубинского (Панферова), Павлокичкасская, Памирская, Паторжинского, Победы, Посадочная, Прокатная, Профсоюзная, Семеренко, Серикова Сергея (Комсомольская), Подсолнечная (Николая Руднева), Ферганская, Фильтровая, Чугунная, Чернобаевская (Иртышская), Шенвизская (Леженко), Абрагама Коопа (Истомина), Аскольдова (Пожарского), Героев 37-го батальона (Шушенская), Гребинки (Розы Люксембург), Дубовца, Зачиняева, Каменско-Днепровская, Куренева (Булавина), Больничная, Миклея, Остапа Вишни, Песчаная, Фучика;

пр. Соборный, пер. Березневый (Мартовский), Водонапорный, Замковый (Якутский), Тупиковый, Хлебосольный (Мельничный), Памятный, Серебристый.

Что делать жителям

Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и пауэрбанки, а также уточнить график именно по своему адресу — перечни могут корректироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

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