Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 1 по 7 сентября обещает неустойчивую погоду: синоптики прогнозируют осадки сразу четыре дня, а максимум днем составит +27°.

Как писала погода готовит резкий поворот в Харьковской области еще в начале прошлой недели, и новый прогноз подтверждает: первая неделя сентября принесет жителям региона неустойчивую погоду с дождями сразу четыре дня.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, температура днем на протяжении недели будет колебаться от +21° до +27°.

Во вторник, 1 сентября, воздух прогреется до +27°, ночью столбики термометров опустятся до +15°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В среду, 2 сентября, днем удержится +27°, ночью — +16°. Облачность малооблачная, но синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 3 сентября, температура немного снизится — до +26° днем и +15° ночью. Небо останется малооблачным, без осадков.

В пятницу, 4 сентября, днем ожидается +26°, ночью — +16°. Облачность сменится на облачную с прояснениями, и в этот день также возможны осадки.

В субботу, 5 сентября, температура днем снова поднимется до +27°, ночью опустится до +15°. Облачно с прояснениями, синоптики предупреждают о возможных осадках.

В воскресенье, 6 сентября, воздух прогреется лишь до +21° днем, ночью — до +15°. Небо малооблачное, но именно в этот день снова возможны осадки.

В понедельник, 7 сентября, столбики термометров опустятся до +21° днем и +13° ночью. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

Таким образом, самым теплым днем недели станет вторник, 1 сентября, с максимумом +27°, а самым прохладным — воскресенье, 6 сентября, когда днем будет лишь +21°. Перепад температур за неделю составляет 6°. Осадки синоптики прогнозируют в среду, 2 сентября, пятницу, 4 сентября, субботу, 5 сентября, и воскресенье, 6 сентября.

В дни с возможными осадками стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за мокрой дороги. В теплые дни, когда температура достигает +26-27°, синоптики советуют пить достаточно воды и планировать активные дела на утренние или вечерние часы, когда солнце менее активно.

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