У Сумах через аварійно-ремонтні роботи на енергооб'єктах один із водозаборів міста може бути знеструмлений у денні години з 1 по 4 вересня. Комунальники попередили про можливі перебої з водопостачанням.

Відключення води у Сумах цього тижня можуть тривати кілька днів поспіль: через продовження ремонтних робіт на енергооб'єктах один із водозаборів міста ризикує залишитися без живлення в денні години.

Про це повідомили в Сумській міській раді. За інформацією комунальників, з 1 по 4 вересня включно один із водозаборів міста може бути знеструмлений орієнтовно з 08:00 до 18:00.

Через це в зазначені години можливі перебої з водопостачанням — від зниженого тиску в кранах до повної відсутності води в районах, які живляться від цього водозабору. Точного переліку адрес у міськраді не наводили, тож мешканцям радять заздалегідь зробити запас води.

Що відомо про графік знеструмлення

Обмеження пов'язані з аварійно-ремонтними роботами на енергооб'єктах, які тривають у місті. Саме через них водозабор протягом дня можуть тимчасово від'єднувати від електромережі.

Період: з 1 по 4 вересня включно;

Години: орієнтовно з 08:00 до 18:00;

Причина: аварійно-ремонтні роботи на енергооб'єктах.

Що робити мешканцям

Комунальники радять зранку, до 08:00, наповнити запас води для пиття та побутових потреб. Після відновлення подачі вода може бути каламутною — її варто спустити до прозорого стану. Актуальну інформацію про роботи публікують на офіційних сторінках Сумської міської ради.

Мешканцям також нагадують: якщо води немає довше, ніж зазначено в графіку, слід звертатися до аварійної служби водоканалу, щоб уточнити стан робіт за конкретною адресою.

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