В Сумах из-за аварийно-ремонтных работ на энергообъектах один из водозаборов города может быть обесточен в дневные часы с 1 по 4 сентября. Коммунальщики предупредили о возможных перебоях с водоснабжением.

Отключение воды в Сумах на этой неделе может продлиться несколько дней подряд: из-за продолжения ремонтных работ на энергообъектах один из водозаборов города рискует остаться без питания в дневные часы.

Об этом сообщили в Сумском городском совете. По информации коммунальщиков, с 1 по 4 сентября включительно один из водозаборов города может быть обесточен ориентировочно с 08:00 до 18:00.

Из-за этого в указанные часы возможны перебои с водоснабжением — от пониженного давления в кранах до полного отсутствия воды в районах, которые питаются от этого водозабора. Точного перечня адресов в горсовете не приводили, поэтому жителям советуют заранее сделать запас воды.

Что известно о графике обесточивания

Ограничения связаны с аварийно-ремонтными работами на энергообъектах, которые продолжаются в городе. Именно из-за них водозабор в течение дня могут временно отключать от электросети.

Период: с 1 по 4 сентября включительно;

Часы: ориентировочно с 08:00 до 18:00;

Причина: аварийно-ремонтные работы на энергообъектах.

Что делать жителям

Коммунальщики советуют утром, до 08:00, наполнить запас воды для питья и бытовых нужд. После восстановления подачи вода может быть мутной — ее стоит спустить до прозрачного состояния. Актуальную информацию о работах публикуют на официальных страницах Сумского городского совета.

Жителям также напоминают: если воды нет дольше, чем указано в графике, следует обратиться в аварийную службу водоканала, чтобы уточнить состояние работ по конкретному адресу.

Ранее Politeka сообщала, субсидия для ВПЛ в Сумской области: кто имеет право на помощь.

Также Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: как оформить выплату.

Как сообщала Politeka, жилье для ВПЛ в Сумской области: как получить помощь от государства.