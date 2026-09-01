Прогноз погоды на неделю в Одесской области обещает преимущественно теплые и сухие дни: днем воздух будет по-летнему теплым, а минимальная ночная температура опустится до +19°.

Теплую погоду в Одесской области синоптики прогнозировали и накануне — и новая неделя подтверждает эту тенденцию: регион ждет преимущественно сухой и теплый период.

По данным Украинского гидрометцентра, в Одесской области будут преобладать солнечные дни с комфортным теплом, а ночи останутся умеренно теплыми. Существенных осадков в регионе не прогнозируют.

Прогноз по дням

Дневные температуры на протяжении недели будут колебаться от +25° до +29°, а ночью воздух будет охлаждаться до +19°...+22°.

В среду, 2 сентября, воздух днем прогреется лишь до +25°, а ночью опустится до +19°. Небо будет малооблачным, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 3 сентября, столбики термометров днем поднимутся до +26°, ночью — до +20°. Облачность ожидается переменная, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 4 сентября, температура днем удержится на отметке +26°, а ночью снизится до +19°. Небо останется малооблачным, без осадков.

В субботу, 5 сентября, воздух прогреется до +27° — это самое теплое значение в первой половине недели. Ночью ожидается +19°, облачность малооблачная, осадков не будет.

В воскресенье, 6 сентября, дневная температура немного снизится до +26°, ночная останется на уровне +19°. День обещает быть малооблачным и сухим.

В понедельник, 7 сентября, днем удержится +26°, ночью — +20°. Облачность малооблачная, без осадков.

Во вторник, 8 сентября, синоптики ожидают пик тепла недели — воздух днем прогреется до +29°, а ночью не опустится ниже +22°. Небо останется малооблачным, без осадков.

Самый теплый и самый прохладный день

Самым теплым днем недели станет вторник, 8 сентября, с температурой +29°, а самым прохладным будет начало периода — среда, 2 сентября, когда максимум составит лишь +25°. Перепад температур за неделю составит 4°, что является довольно умеренным показателем. Единственный день с возможными осадками — среда, 2 сентября, остальная неделя пройдет без дождя.

Советы для одесситов

Поскольку во второй половине недели температура будет достигать +27°...+29°, одесситам стоит пить больше воды, планировать активные дела на утренние или вечерние часы и не забывать о защите от солнца. В среду, 2 сентября, когда возможны осадки, пригодится зонт, а водителям стоит быть осторожнее на дороге.

Ранее Politeka сообщала, одесскую область накроют дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 31 августа по 6 сентября.

Также Politeka сообщала, одесскую область накроют дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 30 августа по 5 сентября.

Как сообщала Politeka, прогноз погоды на неделю в Одесской области с 29 августа по 4 сентября: чем удивит этот период.