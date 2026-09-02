Отключения света в Черниговской области на этой неделе дополнили новыми датами. Сообщает сайт Остерской громады: графики отключения света в Черниговской области 3 и 4 сентября предусматривают плановые отключения в селе Беремицкое и в городе Остёр.

3 сентября: какие улицы обесточат в селе Беремицкое

В четверг, 3 сентября, с 09:00 до 18:00 без электроэнергии останется село Беремицкое. Причина — выполнение ремонтных работ на оборудовании подстанции (ПС, РП, ТП, КТП).

улица Луговая: 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25.

4 сентября: перечень улиц в городе Остёр

В пятницу, 4 сентября, также с 09:00 до 18:00 свет будут отключать в городе Остёр. Здесь запланированы работы в системах или узлах учета электрической энергии.

улица А.О. Грановского: 3, 5, 7;

улица Строителей: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29А, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

улица Воскресенская: 45, 47;

улица Днепровской флотилии: 1, 2, 2А, 3, 4;

улица Затишная: 1, 10, 10А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 1А, 2, 20, 22, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

улица Колесника: 1, 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 1А, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 5, 7, 9А;

улица Мира: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 6, 7, 7/1;

улица Набережная: 6, 8А;

улица Независимости: 1, 2, 3, 31, 4;

улица Рыбацкая: 1, 11, 2, 3, 3А, 5, 7, 9;

улица Соборная: 10, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 4Б, 8, 8А;

улица Шевченко: 1, 10, 11, 12, 12А, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

улица Ярослава Мудрого: 137А.

Что делать, если вашей улицы нет в списке

В графиках указаны только те адреса, которых коснется плановое отключение. Если вашей улицы нет, свет должен работать в обычном режиме. Однако в громаде советуют проверять обновления на официальном сайте Остерской громады накануне, поскольку перечень может уточняться.

Ранее Politeka сообщала, света не будет до 12 часов в сутки: опубликованы графики отключения света на Черниговщине 29 и 30 августа.

Также Politeka сообщала, электричества не будет до 12 часов в сутки: графики отключения света в Черниговской области 28 и 29 августа.

Как сообщала Politeka, графики отключения света в Черниговской области 27 и 28 августа: какие улицы обесточат на 9 часов.