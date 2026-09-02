Денежная помощь в Черниговской области доступна внутренне перемещённым лицам, вернувшимся и другим уязвимым категориям населения по программе УВКБ ООН. Размер выплат зависит от категории получателя и составляет от 2000 до 12 300 гривен.

Денежная помощь в Черниговской области для ВПЛ продолжает действовать по обновлённым правилам УВКБ ООН. С апреля 2026 года агентство ООН по делам беженцев перешло к подходу «Денежная помощь по приоритетам».

Денежная помощь в Черниговской области предоставляется внутренне перемещённым лицам, эвакуированным, пострадавшим от обстрелов и тем, кто вернулся домой. Размер выплаты зависит от категории получателя.

Как изменилась программа УВКБ ООН

С апреля 2026 года УВКБ ООН перешло от многоцелевой денежной помощи (MPCA) к подходу «Денежная помощь по приоритетам». Теперь поддержку оказывают уязвимым внутренне перемещённым лицам, вернувшимся и другим категориям для покрытия базовых потребностей.

Сколько можно получить

Сумма зависит от того, к какой приоритетной группе относится домохозяйство:

10 800 грн на человека — прифронтовые территории (0–50 км от линии соприкосновения или границы), рассчитано на 6 месяцев, можно получить одним платежом;

— прифронтовые территории (0–50 км от линии соприкосновения или границы), рассчитано на 6 месяцев, можно получить одним платежом; 12 300 грн на человека — эвакуированные, зарегистрировавшиеся в течение 45 дней после выезда, и пострадавшие от обстрелов; единовременная выплата за 3 месяца;

— эвакуированные, зарегистрировавшиеся в течение 45 дней после выезда, и пострадавшие от обстрелов; единовременная выплата за 3 месяца; 2000 грн в месяц — на взрослого, 3000 грн в месяц — на ребёнка или лицо с инвалидностью для наиболее уязвимых ВПЛ;

— на взрослого, — на ребёнка или лицо с инвалидностью для наиболее уязвимых ВПЛ; 3600 грн в месяц в течение 3 месяцев (всего 10 800 грн) — для тех, кто вернулся в течение последних 12 месяцев и прожил на месте не менее 3 месяцев.

Где регистрируют в Черниговской области

Центры регистрации работают в 16 областях, среди которых и Черниговская. Внутренне перемещённые лица проходят собеседование с партнёрами УВКБ ООН, чтобы подтвердить соответствие критериям. Домохозяйства также могут подать заявку на онлайн-регистрацию через документ Google, запись доступна на сайте r2p.org.ua.

Какие документы нужны

Для регистрации нужно иметь налоговый номер, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, справку ВПЛ (при наличии), IBAN гривнёвого счёта главного заявителя, свидетельства о рождении детей. Для лиц с инвалидностью может понадобиться медицинское заключение.

Подробные критерии по каждой категории и перечень пунктов регистрации опубликованы на официальном портале УВКБ ООН.

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