У Полтаві подорожчав проїзд у громадському транспорті. Рішення про підвищення тарифів ухвалив міськвиконком, а причина — здорожчання енергоносіїв та пального.

У Полтаві подорожчав проїзд у громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалив міськвиконком, а головна причина перегляду тарифів — здорожчання енергоносіїв та пального.

Як повідомляє «Полтавська думка», раніше в магазинах міста зафіксували подорожчання продуктів, а тепер нові цифри з'явилися й у громадському транспорті. Зміни стосуються тролейбусів, комунальних автобусів і приватних маршруток, а попередні тарифи перевізники вважали такими, що вже не покривають витрат на електроенергію та пальне.

Згідно з рішенням міськвиконкому, нові тарифи діють з 25 серпня і встановлені на період до 25 листопада 2026 року. Проїзд у тролейбусах зріс з 10 до 18 гривень, у комунальних автобусах — з 12 до 22 гривень, а у приватних маршрутках — з 15 до 22 гривень. До цього в місті діяли тарифи, затверджені ще у червні 2022 року; за цей час електроенергія для підприємства подорожчала на 300 %, а дизельне пальне — з 57 до 90,3 гривні за літр.

Підвищення ініціювало комунальне підприємство «Полтаваелектроавтотранс». Як пояснив його керівник Євгеній Зайцев, у тролейбусному тарифі 54 % — це фонд оплати праці водія, 26,8 % — вартість електроенергії, 7,5 % — запчастини, 6,8 % — відсотки Європейському банку реконструкції та розвитку за придбані тролейбуси. В автобусному тарифі 55,9 % займає зарплата водія, 33,6 % — паливно-мастильні матеріали, 6 % — запчастини.

Приватні перевізники теж наполягали на підвищенні. Представник ТОВ «Євробус Полтава» пояснив, що чинний тариф не дає оновлювати автопарк, а найголовніша проблема — брак водіїв, частину з яких мобілізували. «При ціні на паливо в 100 гривень це неможливо», — сказав він.

Зекономити на проїзді допомагає електронний квиток. При оплаті «Транспортною карткою» проїзд і в тролейбусі, і в автобусі на 2 гривні дешевший: 16 та 20 гривень відповідно. Також запровадили безплатну пересадку протягом 35 хвилин у всіх видах міського транспорту.

Порівняно з іншими обласними центрами Полтава подорожчала не найрізкіше. У Києві проїзд у метро з 15 липня 2026 року коштує 30 гривень (до того з 2018 року було 8), у Львові — 30 гривень (при оплаті «ЛеоКарт» — 23), у Вінниці маршрутки подорожчали з 15 до 30 гривень, у Запоріжжі — з 17 до 25 гривень, у Черкасах — з 20 до 25 гривень. Водночас у Харкові проїзд у громадському транспорті з 2022 року залишається безоплатним.

Як заощадити на проїзді у Полтаві

Найвигідніше — користуватися «Транспортною карткою»: вона дає знижку 2 гривні на кожну поїздку в будь-якому міському транспорті. Протягом 35 хвилин після оплати можна безплатно пересісти на інший тролейбус чи автобус. Також варто врахувати, що нові тарифи діють до 25 листопада 2026 року — після цього їх можуть переглянути.

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