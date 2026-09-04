В Полтаве подорожал проезд в общественном транспорте. Решение о повышении тарифов принял горисполком, а причина — подорожание энергоносителей и топлива.

В Полтаве подорожал проезд в общественном транспорте. Соответствующее решение принял горисполком, а главная причина пересмотра тарифов — подорожание энергоносителей и топлива.

Как сообщает «Полтавська думка», ранее в магазинах города зафиксировали подорожание продуктов, а теперь новые цифры появились и в общественном транспорте. Изменения касаются троллейбусов, коммунальных автобусов и частных маршруток, а прежние тарифы перевозчики считали такими, что уже не покрывают расходы на электроэнергию и топливо.

Согласно решению горисполкома, новые тарифы действуют с 25 августа и установлены на период до 25 ноября 2026 года. Проезд в троллейбусах вырос с 10 до 18 гривен, в коммунальных автобусах — с 12 до 22 гривен, а в частных маршрутках — с 15 до 22 гривен. До этого в городе действовали тарифы, установленные еще в июне 2022 года; за это время электроэнергия для предприятия подорожала на 300 %, а дизельное топливо — с 57 до 90,3 гривны за литр.

Повышение инициировало коммунальное предприятие «Полтаваелектроавтотранс». Как объяснил его руководитель Евгений Зайцев, в троллейбусном тарифе 54 % — это фонд оплаты труда водителя, 26,8 % — стоимость электроэнергии, 7,5 % — запчасти, 6,8 % — проценты Европейскому банку реконструкции и развития за приобретенные троллейбусы. В автобусном тарифе 55,9 % занимает зарплата водителя, 33,6 % — горюче-смазочные материалы, 6 % — запчасти.

Частные перевозчики тоже настаивали на повышении. Представитель ООО «Евробус Полтава» объяснил, что действующий тариф не позволяет обновлять автопарк, а главная проблема — нехватка водителей, часть которых мобилизовали. «При цене топлива в 100 гривен это невозможно», — сказал он.

Сэкономить на проезде помогает электронный билет. При оплате «Транспортной картой» проезд и в троллейбусе, и в автобусе на 2 гривны дешевле: 16 и 20 гривен соответственно. Также ввели бесплатную пересадку в течение 35 минут во всех видах городского транспорта.

По сравнению с другими областными центрами Полтава подорожала не слишком резко. В Киеве проезд в метро с 15 июля 2026 года стоит 30 гривен (до этого с 2018 года было 8), во Львове — 30 гривен (при оплате «ЛеоКарт» — 23), в Виннице маршрутки подорожали с 15 до 30 гривен, в Запорожье — с 17 до 25 гривен, в Черкассах — с 20 до 25 гривен. В то же время в Харькове проезд в общественном транспорте с 2022 года остается бесплатным.

Как сэкономить на проезде в Полтаве

Выгоднее всего — пользоваться «Транспортной картой»: она дает скидку 2 гривны на каждую поездку в любом городском транспорте. В течение 35 минут после оплаты можно бесплатно пересесть на другой троллейбус или автобус. Также стоит учесть, что новые тарифы действуют до 25 ноября 2026 года — после этого их могут пересмотреть.

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