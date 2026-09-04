Риелтор Анжелика Негода в эфире Телеканала D1 объяснила, как работают жилищные сертификаты, ваучеры и денежные компенсации для переселенцев, и предупредила, в какой срок нужно уложиться, чтобы средства не вернулись в бюджет.

Жилье для ВПО в Днепропетровской области можно получить по нескольким программам — но у каждой свой срок действия, и просрочка может стоить сертификата. О том, сколько времени есть на заключение сделки, в марафоне «Простір Свободи» на Телеканале D1 рассказала риелтор Анжелика Негода.

Она подчеркнула: денежные компенсации и сертификаты — это две разные категории, и путать их нельзя. «єВідновлення» и постановление №600 — это компенсация за уничтоженное или поврежденное в результате боевых действий жилье. Средства поступают на счет человека, подавшего заявку, и сам сертификат действует в течение пяти лет.

Но после получения сертификата начинается отдельная процедура — бронирование средств. Именно с момента бронирования идет отсчет времени на сделку. По этим категориям у человека есть 30 дней, чтобы провести сделку. Если не уложиться — деньги с забронированного счета не «сгорают», а возвращаются обратно в программу, в бюджет. Далее придется снова проходить процедуру бронирования и ждать в электронной очереди.

Другой срок — для ваучера на 2 млн грн, который предоставляют внутренне перемещенным лицам и ветеранам со статусом участника боевых действий. После бронирования средств такой сертификат действует 60 дней — именно столько дают, чтобы успеть заключить сделку.

Денежная компенсация, которую выплачивают по постановлениям для семей погибших защитников и внутренне перемещенным лицам, работает иначе. Она действует до конца военного положения и еще полгода после его завершения. За это время получатели должны использовать средства.

Как не потерять сертификат

Определите свою категорию: «єВідновлення» / постановление №600 (30 дней) или ваучер на 2 млн грн для ВПО и УБД (60 дней).

После бронирования средств сразу зафиксируйте дату и отсчитывайте срок сделки.

Не уложились в 30 дней — деньги вернутся в бюджет, придется повторно бронировать и ждать в электронной очереди.

Отдельно риелтор упомянула новые условия программы «єОселя» — льготные ставки и возможность направить государственные компенсации на первый взнос. Также в разговоре шла речь о нюансах продажи доли в имуществе и преимущественном праве совладельцев, однако главный акцент — именно на сроках, в которые переселенцы должны уложиться.

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