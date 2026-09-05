После обстрелов складов и логистических центров одесситы всё чаще жалуются на пустые полки в супермаркетах. Журналисты проверили наличие базовых продуктов и цены в АТБ, «Сильпо» и «Таврии В».

Аренда жилья в Одессе дорожает, а на продуктовых полках города тем временем исчезают базовые товары. После обстрелов складов и логистических центров одесситы всё чаще жалуются на пустые полки — журналисты проверили наличие продуктов и цены в трёх сетях города.

В соцсетях одесситы пишут, что из продажи исчезают крупы, сахар, мука, макароны и масло — товары, без которых трудно представить обычную продуктовую корзину. На фоне повышенного спроса и ударов по логистическим центрам проблема дефицита становится особенно острой, поэтому журналисты Новини.LIVE лично обошли АТБ, «Сильпо» и «Таврию В», чтобы проверить, что реально есть на полках и сколько это стоит.

Пустые полки в АТБ

В сети АТБ нехватку отдельных товаров заметно сразу. Овсяных хлопьев нет вообще — ни украинских, ни импортных. Пусты и полки с сахаром и солью, круп почти не осталось, а на их месте уже стоят совсем другие товары. Такая же ситуация с мукой — часть места уже заняли бутылки с водой.

В то же время магазин не остался без основных продуктов. Макароны есть только одного вида и стоят около 36,50 гривни за килограмм. Рафинированного подсолнечного масла достаточно: самое дешёвое, которое удалось найти, — около 77 гривень за 0,85 литра, тогда как нерафинированного масла в наличии не было вовсе. С хлебом ситуация значительно лучше: выбор большой, а цены стартуют примерно от 12,90 гривни за батон «Одеська паляниця» с молоком.

Что с ценами в «Сильпо»

В «Сильпо» ситуация совсем другая. Большинство товаров, которые искали журналисты, были в наличии. Сахара достаточно — килограмм стоит примерно от 39,99 гривни, круп тоже хватает, особенно риса. А вот с гречкой выбор скромнее: нашли только зелёную. Овсяные хлопья есть — за пачку весом 400 граммов придётся заплатить около 54,49 гривни.

С макаронами проблем нет вообще — выбор большой, а на часть товаров ещё и действуют акции: пачку можно найти даже примерно за 28,99 гривни. Масла также достаточно — есть и рафинированное, и нерафинированное, хотя последнее представлено лишь одной торговой маркой. Мука здесь стоит от 53,99 гривни за два килограмма.

«Таврия В»: дефицита почти нет

В «Таврии В» дефицита почти не заметно. Часть товаров здесь можно купить и в упаковках, и на развес: килограмм овсяных хлопьев стоит около 33,90 гривни, сахара — около 26,90. Есть и гречка на развес, примерно 66,90 гривни за килограмм, хотя её оставалось немного, но всегда можно взять альтернативу в пачке — около 89,90 гривни за 800 граммов.

Муку продают и в упаковках, и на развес — последняя стоит 16,40 гривни за килограмм. Рис представлен преимущественно в упаковках, цены стартуют примерно от 89 гривень за килограмм. Самый большой выбор — среди макарон: есть варианты на любой бюджет, в частности большие упаковки по килограмму примерно за 36 гривень. Хлеба также достаточно — от обычного пшеничного до гречневого и кукурузного.

Где выгоднее купить базовые продукты

Если смотреть именно на цены, то одного магазина, где дешевле абсолютно всё, нет. В АТБ наиболее выгодно выглядят хлеб и макароны: хлеб здесь можно найти от 12,90 гривни, а килограмм макарон — за 36,50. В «Таврии В» больше всего экономят на товарах на развес: сахар — 26,90 гривни за килограмм, овсяные хлопья — 33,90, мука — 16,40. Для сравнения, в «Сильпо» килограмм сахара стоит от 39,99 гривни, а два килограмма муки — от 53,99.

Что касается масла, то цены в АТБ и «Таврии В» почти одинаковы — самые дешёвые варианты обходятся примерно по 91 гривне за литр, тогда как в «Сильпо» — уже свыше 100 гривень. АТБ выигрывает по отдельным дешёвым позициям, «Таврия В» — по товарам на развес, а в «Сильпо» цены местами выше, зато выбор значительно шире. Если нужных товаров нет в одном магазине, их почти всегда можно найти в другом.

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