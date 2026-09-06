Графики отключения света в Запорожье на неделю с 7 по 13 сентября опубликованы: в городе проведут плановые и срочные ремонты электрооборудования.

Графики отключения света в Запорожье на неделю с 7 по 13 сентября уже опубликованы: энергетики предупредили жителей города о плановых и срочных ремонтах электрооборудования.

Информацию сообщает ЧАО «Запорожьеоблэнерго».

Расписание отключений по дням недели

В понедельник, 7 сентября, с 09:00 до 17:00 плановый и срочный ремонт проведут на бульваре Центральном, улицах Авиаторов, Авраменко, Алмазной, Ангарной, Балка Поповка, Бетонной, Броневой, Демократической, Запорожсталевской, Космической, Победы и проспекте Соборном. Отдельно с 09:00 до 16:00 без света останутся улицы Алма-Атинская, Ветреная, Леонтовича, Метрополитеновская и шоссе Днепровское.

Во вторник, 8 сентября, отключения будут самыми масштабными: с 06:00 до 21:00 энергетики будут работать на улицах Автозаводской, Академика Валентина Глушко, Гризодубовой, Довженко, Житомирской, Независимости, Никопольской, Полтавской, Руставели, Шевченко и в поселке Балабино. Также с 08:00 до 17:00 в Балабино обесточат улицы Абрикосовую, Автозаводскую, Днепровскую, Запорожскую, Украинскую, с 09:00 до 17:00 — Автозаводскую, Гоголя, Гончара, Магистральную и проспект Соборный, а с 09:00 до 15:00 — шоссе Хортицкое.

В среду, 9 сентября, с 09:00 до 17:00 плановые работы охватят улицы Абразивную, Архипа Куинджи, Бочарова, Демократическую, Достижений, Краматорскую, Лассаля, Магистральную, Пархоменко и Футбольную.

В четверг, 10 сентября, с 08:00 до 19:00 без света будут улицы Автозаводская, Академика Амосова, Благовещенская, Днепровская, Запорожская, Почтовая, Украинская и проспект Соборный. Отдельно с 09:00 до 17:00 — Агрономическая, Бетонная, Лассаля, Морфлотская, Руставели, Шевченко и проспект Моторостроителей, с 09:00 до 16:00 — Антенная и Победы, с 10:00 до 17:00 — Алма-Атинская, Артиллеристов, Дивизионная, Леонтовича, Метрополитеновская, Тычины и шоссе Днепровское.

В пятницу, 11 сентября, с 08:00 до 19:00 повторится перечень улиц, что и утром 10 сентября. Дополнительно с 09:00 до 17:00 обесточат улицы Акациевую, Архипа Куинджи, Григория Вегмана, Сергея Королева, Сковороды, Яворницкого, с 09:00 до 16:00 — бульвар Центральный, улицы Грушевскую, Победы, Садовую, Чугунную, с 10:00 до 17:00 — Донецкую, Зеленую, Набережную, Санаторную и Юбилейную.

Как проверить свой адрес

Точный перечень домов по каждой улице «Запорожьеоблэнерго» публикует в телеграм-канале t.me/cek_info. Работы проводятся с целью планового и срочного ремонта электрооборудования, поэтому время восстановления питания может незначительно смещаться.

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