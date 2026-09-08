Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области продолжает действовать: УВКБ ООН с апреля 2026 года перешло на новый подход к выплатам, при котором поддержку получают эвакуированные, пострадавшие от обстрелов и наиболее уязвимые переселенцы. Сумма зависит от категории домохозяйства и составляет от 2 000 до 12 300 гривен на человека.

Денежные выплаты переселенцам в Сумской области получили обновлённые правила. С апреля 2026 года УВКБ ООН перешло от многоцелевой денежной помощи к подходу «Денежная помощь по приоритетам» (ДПП).

Об обновлённых условиях программы сообщается на официальном сайте УВКБ ООН. Поддержку предоставляют уязвимым переселенцам, вернувшимся и другим категориям населения для покрытия базовых потребностей.

Поскольку Сумская область граничит с Россией, здесь действует программа ДПП 1 для жителей в пределах 0–50 км от границы или линии фронта. Размер выплаты — 10 800 гривен на человека сроком на шесть месяцев, и деньги могут выплатить одним платежом.

Для эвакуированных предусмотрено 12 300 гривен на человека (ДПП 2) единоразово за три месяца — заявление следует подать в течение 45 дней после выезда из опасной зоны. Столько же — 12 300 гривен — получают пострадавшие от обстрелов по программе ДПП 3.

Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области по программе ДПП 4 рассчитана на тех, кто находится в перемещении более полугода, но не получает государственную помощь на проживание. Им начисляют 2 000 гривен ежемесячно на взрослого и 3 000 гривен — на ребёнка или человека с инвалидностью.

Отдельно поддержку могут получить люди, вернувшиеся домой в течение последних 12 месяцев и прожившие там не менее трёх месяцев. Им выплачивают 3 600 гривен в месяц в течение трёх месяцев — всего 10 800 гривен одним платежом.

Как оформить выплату

Заявления принимают партнёры УВКБ ООН в центрах регистрации R2P, которые работают и в Сумской области. Для регистрации нужны налоговый номер, паспорт, справка ВПЛ (при наличии), iBAN гривнёвого счёта, свидетельства о рождении детей и при необходимости медицинское заключение.

Ранее Politeka сообщала, гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумской области: как получить продуктовые наборы и необходимые вещи.

Также Politeka сообщала, гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумской области: куда обращаться и какие документы нужны.

Как сообщала Politeka, денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: как оформить выплату.