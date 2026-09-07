У соцмережах ширяться фото порожніх полиць у магазинах, тож питання про дефіцит продуктів у Запоріжжі знову турбує містян. Журналісти обійшли мережі АТБ, «Сільпо», «Апельмон» і ТРАШ, щоб перевірити, що насправді відбувається з асортиментом.

Ситуація з продуктами у Запоріжжі знову опинилася в центрі уваги — у соцмережах почали ширитися фото й відео з порожніми полицями, тож журналісти inform.zp.ua вирішили перевірити, чи справді існує дефіцит продуктів у Запоріжжі.

Вони обійшли магазини мереж АТБ, «Апельмон», «Сільпо» та ТРАШ. У ТРАШі в районі бульвару Шевченка в наявності були макарони, консервація, фрукти, овочі та олія, однак цукру й круп на полицях не виявилося.

Водночас в АТБ у Заводському районі та біля зупинки ЗАлК усі основні продукти були на місці. Така сама ситуація — у «Сільпо» на Металургів: порожніх полиць із базовими товарами журналісти там не зафіксували.

Тобто окремі категорії товарів у деяких точках можуть тимчасово бути відсутніми, однак говорити про загальний дефіцит продуктів наразі підстав немає. На постачання впливають російські атаки: 2 липня було пошкоджено складські приміщення одного з магазинів, а 28 серпня ворог вдарив по складах продовольчої інфраструктури, спричинивши пожежу.

Чи варто робити запаси продуктів

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що Україна має достатні запаси продовольства для внутрішнього ринку, а логістичні ланцюги адаптуються до російських ударів. Через перебудову логістики магазини можуть тимчасово мати менший асортимент окремих товарів, але це не означає їхнього дефіциту.

Посадовець наголосив, що підстав збільшувати домашні запаси через удари по складах наразі немає. Рекомендований базовий запас приблизно на місяць залишається актуальним, а от створювати запаси на тривалий період не радять.

Чи подорожчають продукти

Перебудова логістики може вплинути і на ціни. За оцінкою Міністерства аграрної політики та продовольства, через додаткові транспортні та складські витрати продукти харчування в середньому можуть подорожчати максимум приблизно на 2,5%.

Рибна продукція значною мірою залежить від імпорту — його частка у споживанні перевищує 80%. Однак довгострокового дефіциту риби не очікують: логістика через пункти перетину кордону працює, а імпорт можуть доставляти безпосередньо до місць продажу.

Раніше Politeka повідомляла, безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області: де шукати підтримку.

Також Politeka повідомляла, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: що та як можуть отримати українці.

Як повідомляла Politeka, електрику вимикатимуть на багато годин: графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень.