КП «Горводоканал» 8 сентября прекратил подачу воды на нескольких улицах Сум из-за порыва водопровода. Аварийные работы продолжаются, время восстановления уточняют.

Отключение воды в Сумах во вторник, 8 сентября, дополнилось аварийным порывом водопровода — часть домов в городе осталась без водоснабжения.

О прекращении подачи воды сообщили в КП «Горводоканал». Для ликвидации порыва водопровода 8 сентября с 09:00 прекращена подача воды в дома по ряду адресов.

Без водоснабжения, в частности, оказались дома на улице Николая Костомарова и улице Патона, а также на соседних улицах в этом районе. Точный перечень адресов коммунальщики еще уточняют.

Аварийные работы продолжаются. В водоканале подчеркнули, что воду восстановят сразу после завершения ремонта — время будет зависеть от сложности повреждения и состояния сети.

Что делать жителям на время отключения

На период аварийных работ жителям указанных улиц советуют сделать запас воды для питья и бытовых нужд. Актуальную информацию о возобновлении подачи можно уточнить в КП «Горводоканал» или на официальных страницах Сумского городского совета.

Напомним, ранее в Сумах сообщали о плановых отключениях воды с 7 по 11 сентября, связанных с ремонтными работами на сетях. Сегодняшний порыв стал дополнительным аварийным случаем.

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