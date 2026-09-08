Графики отключения света в Запорожье на 9 и 10 сентября уже опубликованы. Энергетики предупредили, что оба дня в городе будут действовать плановые отключения. Об этом сообщает «Запорожьеоблэнерго», которое проводит плановый ремонт электрооборудования.

Какие улицы обесточат 9 сентября

В среду, 9 сентября, свет будут отключать с 09:00 до 17:00. Во время ремонта электрооборудования без питания останутся улицы Абразивная, Архипа Куинджи, Бориса Луцкого, Герхарда Ремпеля, Голды Меир, Демократическая и Дитриха, а также ряд переулков в этой части города.

Графики на 10 сентября

В четверг, 10 сентября, отключения будут проходить по нескольким графикам: с 08:00 до 19:00, с 09:00 до 17:00, с 09:00 до 16:00 и с 10:00 до 17:00. В списке — улицы Автозаводская, Академика Амосова, Благовещенская, Агрономическая, Аптечная и Арсена Коваленко, а также адреса на улицах Анашкина и Алма-Атинской. Полный перечень охватывает десятки других улиц и переулков Запорожья.

Что советуют энергетики

Жителям советуют заранее зарядить телефоны, павербанки и ноутбуки, а при необходимости — сделать запас воды. Холодильник и морозильную камеру во время отключения лучше не открывать, чтобы продукты дольше оставались холодными. Уточнить точные часы и адреса отключений можно на официальных ресурсах «Запорожьеоблэнерго».

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Запорожье: коммунальщики рассказали, три основных сценария для города.