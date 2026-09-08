Графики отключения света в Черниговской области 9 и 10 сентября опубликованы. Свет будут выключаться в двух временных промежутках - с 08:00 до 20:00 и с 09:00 до 17:00.

Графики отключения света в Черниговской области продолжают обновлять — 9 и 10 сентября в Чернигове запланированы плановые обесточивания. Об этом сообщает Черниговоблэнерго на официальной странице графиков отключений.

Во вторник, 9 сентября, с 08:00 до 20:00 без электроэнергии останутся дачное товарищество «Лелека», набережная и Первая набережная.

В тот же день, 9 сентября, с 09:00 до 17:00 свет будут отключать на улицах: Березовая, Белоусская, Борщовая, Вадима Смодзалевского, Весенняя, Вишневая, Волковича, Галины Кузьменко, Гончая, Элеваторная, Забаровский, Заньковецкой, Ивана Выговского, Иоанна Максимовича, Князя Черного, Коцюбинского, Леонида Пашина, Липинского, Мстиславская, Новая, Одесская, Александра Мациевского, Памятная, Пантелеймоновская, Победы, Первомайская, Подлесная, Подусовская, Полуботка, Романа Бжеского, Садовая, Соловьиная, Соловьиный, Спортивная, Стародубского полка, Староказарменная, Степана Бандеры, Степной, Степная, Теробороны, Транспортная, Трудовая, Харьковская, Хлебопекарская.

В среду, 10 сентября, с 08:00 до 20:00 без света будут те же адреса, что и накануне: дачное товарищество «Лелека», набережная и Первая набережная.

10 сентября с 09:00 до 17:00 обесточивание охватит тот же перечень улиц, а также дополнительно улицы Вячеслава Черновола, Любецкую и Ивана Мазепы.

Как подготовиться к отключению света

Энергетики советуют заранее зарядить телефоны, павербанки и другие устройства. Также стоит позаботиться о запасе воды, фонариках и свечах, а чувствительную технику выключить из розеток, чтобы избежать скачков напряжения после восстановления электроснабжения.

Графики отключения света в Черниговской области 9 и 10 сентября могут уточняться, поэтому следите за обновлениями на официальной странице облэнерго.

Ранее Politeka сообщала, не забудьте зарядить телефоны и павербанки: опубликованы графики отключения света в Черниговской области 3 и 4 сентября.

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