Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 9 по 15 сентября обещает одесситам комфортную теплую погоду без резких колебаний: днем воздух прогреется до +25°, а ночью не опустится ниже +18°.

прогноз погоды на начало сентября в Одесской области уже обещал синоптические сюрпризы, а новая неделя с 9 по 15 сентября принесет одесситам стабильную теплую погоду с максимумом +25° и лишь одним днем с возможными осадками.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Одесской области на протяжении недели с 9 по 15 сентября будут колебаться от +22° до +25°, а ночные — от +18° до +23°.

В среду, 9 сентября, в Одесской области будет малооблачно и без осадков: днем воздух прогреется до +22°, а ночью охладится до +18°.

В четверг, 10 сентября, синоптики обещают малооблачную погоду без осадков: столбики термометров днем поднимутся до +23°, ночью — до +19°.

В пятницу, 11 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков, а температура достигнет недельного максимума — +25° днем и +19° ночью.

В субботу, 12 сентября, небо покроется облаками с прояснениями, осадков не прогнозируют: днем +24°, ночью +20°.

В воскресенье, 13 сентября, облачность будет переменной, без осадков: температура удержится на отметке +25° днем и +20° ночью.

В понедельник, 14 сентября, облачно с прояснениями и без осадков: днем +24°, а ночью воздух останется теплым — +23°.

Во вторник, 15 сентября, синоптики прогнозируют малооблачную погоду с возможными осадками: днем +25°, ночью +21°.

Самым теплым днем недели станет пятница, 11 сентября, когда воздух прогреется до +25°. Самым прохладным будет начало недели — среда, 9 сентября, когда максимум составит лишь +22°. Перепад температур за неделю небольшой — всего 3°, а возможные осадки синоптики прогнозируют только во вторник, 15 сентября.

Во вторник, 15 сентября, когда возможны осадки, одесситам стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за вероятно влажной дороги. В другие дни недели теплая и преимущественно сухая погода позволяет планировать прогулки и дела на свежем воздухе, а из-за теплых ночных температур стоит позаботиться о легкой одежде для вечерних выходов.

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