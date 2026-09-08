Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 9 по 15 сентября обещает преимущественно теплую и стабильную погоду с небольшими колебаниями температуры, а в конце периода синоптики прогнозируют возможные осадки. Самыми теплыми будут четверг, 10 сентября, и вторник, 15 сентября, когда воздух прогреется до +25°, а самым прохладным — среда, 9 сентября, с дневной температурой +22°.

Предыдущий прогноз погоды для Харьковской области уже фиксировал нестабильность температур, а новая неделя с 9 по 15 сентября принесет харьковчанам преимущественно теплую погоду с небольшим перепадом и возможными осадками лишь в последний день периода.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели будет колебаться от +22° до +25°.

В среду, 9 сентября, в Харьковской области ожидается малооблачная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +22°, а ночью температура опустится до +9°.

В четверг, 10 сентября, синоптики обещают сохранение малооблачной погоды без осадков. Столбики термометров днем будут подниматься до +25° — это будет один из самых теплых дней недели, а ночью ожидается +12°.

В пятницу, 11 сентября, небо покроют облака с прояснениями, осадков не прогнозируют. Днем воздух прогреется до +23°, ночью — до +15°.

В субботу, 12 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит +22°, а ночная — +13°.

В воскресенье, 13 сентября, погода останется переменно облачной, без осадков. Днем воздух прогреется до +23°, ночью — до +14°.

В понедельник, 14 сентября, прогнозируется облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Столбики термометров днем будут подниматься до +24°, ночью — до +15°.

Во вторник, 15 сентября, погода останется облачной с прояснениями, и именно в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки. Днем температура удержится на отметке +25°, ночью ожидается +16° — самая теплая ночь недели.

Итак, самыми теплыми днями недели станут четверг, 10 сентября, и вторник, 15 сентября, когда днем ожидается +25°, а самым прохладным — среда, 9 сентября, с температурой +22°. Общий перепад дневных температур за неделю составит всего 3°, тогда как ночные показатели будут постепенно повышаться с +9° до +16°. Возможные осадки прогнозируют только во вторник, 15 сентября.

Поскольку большинство дней недели обещает сухую и комфортную погоду, харьковчане могут спокойно планировать дела на свежем воздухе. Во вторник, 15 сентября, когда синоптики прогнозируют возможные осадки, стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за вероятно влажной дороги.

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Как сообщала Politeka, прогноз погоды на харьковщине с 6 по 12 сентября: синоптики предупредили о резкой смене температуры.