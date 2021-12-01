Kia Niro - гібридний хетчбек, який дебютував ще в 2017 році - названа попередня вартість оновленого авто.
Про це повідомляє автопортал "motortrend.com".
Остання модель Kia Niro дебютувала під час свята Подяки на виставці мобільності в Сеулі в 2021 році в Кореї.
До слова, дебют Kia Niro 2023 відбувся без подробиць про платформу, трансмісії або ефективності.
У теперішній час Kia Niro доступний у варіантах hybrid, plug-in hybrid і EV, Niro обіцяють повернутися у всіх трьох обличчях.
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Нинішній гібрид Kia Niro використовує 1,6-літровий I - 4 в парі з електродвигуном і шестиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням.
Підключається гібрид Niros запозичує базову ходову частину гібрида (забезпечує ідентичні 139 комбінованих кінських сил) і додав літій-іонний акумулятор ємністю 8,9 кВт*год.
Повністю електричний Kia Niro 2023 зможе похвалитися електродвигуном потужністю 201 к. с. (як і у гібридів, він живить тільки передні колеса), що живиться від батареї ємністю 64 кВт*год; він забезпечує, за оцінками EPA, 385 км пробігу за заряд.
Вартість Kia Niro починається з 25 865 доларів, що робить його привабливим за ціною.
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