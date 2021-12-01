Стало відомо, що змінилося в авто

Kia Niro - гібридний хетчбек, який дебютував ще в 2017 році - названа попередня вартість оновленого авто.

Про це повідомляє автопортал "motortrend.com".

Остання модель Kia Niro дебютувала під час свята Подяки на виставці мобільності в Сеулі в 2021 році в Кореї.

До слова, дебют Kia Niro 2023 відбувся без подробиць про платформу, трансмісії або ефективності.

У теперішній час Kia Niro доступний у варіантах hybrid, plug-in hybrid і EV, Niro обіцяють повернутися у всіх трьох обличчях.

Нинішній гібрид Kia Niro використовує 1,6-літровий I - 4 в парі з електродвигуном і шестиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням.

Підключається гібрид Niros запозичує базову ходову частину гібрида (забезпечує ідентичні 139 комбінованих кінських сил) і додав літій-іонний акумулятор ємністю 8,9 кВт*год.

Повністю електричний Kia Niro 2023 зможе похвалитися електродвигуном потужністю 201 к. с. (як і у гібридів, він живить тільки передні колеса), що живиться від батареї ємністю 64 кВт*год; він забезпечує, за оцінками EPA, 385 км пробігу за заряд.

Вартість Kia Niro починається з 25 865 доларів, що робить його привабливим за ціною.

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