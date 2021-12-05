Toyota Yaris в 2022 році буде виглядати спортивно, вона відмінно підійде для водіння в місті і забезпечить економію палива.

Про це повідомляє "carwow.co".

За унікальну бензиново-електричну гібридну потужність Toyota Yaris визнана кращим маленьким гібридним автомобілем в номінації "автомобіль 2021 року".

Передня частина вже нового гібрида Toyota Yaris виглядає по-справжньому агресивно і навіть схожа на спортивний автомобіль Toyota Supra.

Інтер'єр Toyota Yaris не такий стильний, як зовні, хоча його і не можна назвати нудним.

Кожен гібрид Yaris отримує сенсорний екран; він становить 7 дюймів у моделі початкового рівня або 8 дюймів від дизайнерської обробки і вище.

Будь-яка з цих систем призначена для Apple CarPlay і Android Auto, якими більшість людей будуть користуватися більшу частину часу, принаймні частково тому, що рідна система Toyota трохи складна і складна у використанні.

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