Тепер у салоні стало більше місця для пасажирів

Skoda Fabia четвертого покоління отримає найбільші зміни в історії компактного хетчбека.

Про це повідомляє "completecar".

Нова модель Skoda Fabia відмовилася від високого, трохи незграбного стилю своїх попередників на користь дизайну, більш типового для більших хетчбеків С-сегмента, таких як Ford Focus.

Широка решітка радіатора Skoda Fabia і чіткі лінії підкреслюють ефектну присутність автомобіля на дорозі, чим не багато інших в цьому сегменті можуть похвалитися.

Хоча Fabia і є найменшим автомобілем Skoda - він далеко не крихітний. Однією з переваг цієї моделі є те, що тепер всередині стало більше місця для пасажирів, особливо для тих, хто сидить ззаду.

Skoda Fabia також тепер може похвалитися одним з найбільших розмірів багажника в сегменті; при обсязі 380 літрів він відповідає більш великому Volkswagen Golf і на 50 літрів більше, ніж у попередньої моделі.

Skoda Fabia оснащена 10,25-дюймовим цифровим приладовим дисплеєм з п'ятьма різними налаштовуваними екранами.

У стандартній комплектації Skoda Fabia отримує чисті аналогові циферблати з меншим дисплеєм в центрі для відображення відповідної інформації, такої як дані про водіння.

Для інформаційно-розважальної системи буде доступно три сенсорних дисплея, останній з яких включає управління жестами. Skoda оснащує центральну консоль двома портами для зарядки USB-C, а також можливістю бездротової зарядки, в той час як для тих, хто сидить ззаду, доступні ще два порти USB-C.

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