Нова Toyota Venza 2022 року візуально виглядає ефектніше попередників - оновлена модель має багато переваг у зовнішньому вигляді, комплектації і двигуні.

Toyota Venza 2022 року - це автомобіль, який забезпечить комфортне водіння. На відміну від попереднього покоління, Toyota тепер використовує платформу Harrier, що продається в Японії, передає "kfz10.de".

У той же час, незважаючи на великі розміри, Toyota Venza 2022 року втратила свою базову модель в габаритних розмірах пасажирського і вантажного відсіків. І багатий перехресний дисплей демонструє свою високу вартість у порівнянні з тим же RAV4.

Передня частина Toyota Venza 2022 року має широку нижню решітку радіатора і хромовані "прикраси" поперек горизонтально.

Ефектний вигляд Toyota Venza можна визначити по "агресивній" формі фар і повітрозабірнику, розташованому недалеко від них.

Через розміри ми очікуємо, що кузов Venza буде трохи просторіше з точки зору місткості, ніж RAV4.

8,0-дюймовий сенсорний екран є стандартним для Toyota Venza і з гордістю стоїть на приладовій панелі позашляховика.

Підключення Apple CarPlay, Android Car і Amazon Alexa також входить в стандартну комплектацію Toyota Venza.

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