Курс валют в Україні 24 грудня готує немислиме, оскільки долар і євро різко обваляться

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.

Так, долар по відношенню до гривні опуститися на 1,54 грн і буде торгуватися за 2327,57 за 100 американських «вічнозелених».

Ще краще ситуація буде складатися з курсом євро. Гривня зміцниться відразу на 6,83 грн. За 100 євро доведеться викласти 2577,79 грн.

Раніше ми повідомляли, що долар по 23 здасться казкою, гривню чекає небувала струс в 2020 році.

Курс долара в Україні до 2020 року може досягти позначки в 27 гривень.

Таку думку висловив економічний експерт Віктор Гальчинський.

За його словами, до кінця 2019 не варто очікувати глобальних змін у курсі іноземної валюти. Гривня зможе зміцнитися.

Прогнозуючи стан валютного ринку на 2020 рік, експерт уточнив, що потрібно бути готовим до зростання долара - курс може досягти 27 грн за долар.

При цьому він допустив коливання в діапазоні від 24 до 27 грн за долар.

"Зараз інвестиції в державних цінних паперах перевищили 105 млрд грн. Для країни це добре, зате залишається ризик різкого знецінення гривні, якщо велика частина інвесторів одночасно захоче вийти з українських облігацій", - розповів експерт.

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