Експерти повідомили, що долар в Україні чекає велике падіння, але в Мінфіні стримуються від таких прогнозів

Так, на думку деяких фахівців, долар у 2020 році буде коштувати 20 - 22 гривні. У Мінфіні ж заклали прогнозований курс долара на позначці 24,8-27 грн.

Попередній прогноз Мінфіну був на рівні 28,2 грн.

Відзначимо, зокрема аналітик Максим Пархоменко вважає, що гривня здійснить переможну ходу в наступаючому році і досягне 22 гривень за один долар.

За словами аналітика Вадима Іосуба, якщо НБУ повернеться до старих практик, втрутившись в курсоутворення, то може статися криза.

Інші спеціалізовані впевнені, що долар може досягти відмітки 2015 року, коли іноземна валюта торгується на рівні 20-21 грн / долар США.

До речі, деякі експерти вважають, що гривню переоцінили приблизно на 15%.

Спеціалісти рекомендують українцям робити валютний запас: з третинами гривні, долара та євро. Це дозволить людям уникнути кризи. Купівля іноземної валюти є вдалим рішенням.

Раніше повідомлялося, що експерт Сергій Головньов заявив - вже після Нового року курс долара може піднятися до позначки в 27 грн/дол.

Головньов також заявив, що курс долара в Україні після новорічних свят буде на тому рівні, який Кабінет міністрів заклав у державний бюджет на 2020 рік.

"Зараз всі прогнозують і в бюджеті закладено 27 гривень за долар – це і буде середнім курсом на 2020 рік", - резюмував головний редактор видання.

Раніше ми писали, що аналітики не сходяться в думці щодо майбутнього гривні. Хтось стверджує, що вона продовжить зміцнюватися, а інші прогнозують зростання долара на ринку.

За словами Вадима Іосуба, курс долара міг бути менше 23 гривень, якби НБУ не виходив на ринок і не скуповував валюту.

Як повідомляла Politeka, долар і євро різко обвалились, українці тікають в обмінники.

Також Politeka писала, що в обмінниках відбувається неймовірне, курс валют побив всі рекорди в Україні: долар 19.