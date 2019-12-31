Взаємні газові претензії України і Росії були врегульовані

Як передає Politeka.net, про це розповів прем'єр-міністр країни-агресора Дмитро Медведєв.

За його словами, всі газові питання з Україною були врегульовані разом з припиненням взаємних претензій.

Найближчий соратник Володимира Путіна також заявив, що транзит російського газу через територію України продовжиться на умовах, що влаштовує всі сторони".

"Газовий контракт на наступні п'ять років між Росією і Україною – це компроміс, який необхідно було знайти... Тепер всі питання врегульовані, взаємні претензії припинені. Транзит російського газу через Україну продовжиться на умовах, що влаштовує всі сторони", – написав Дмитро Медведєв у своєму Facebook.

"Підписання документів показує, що навіть у найскладніших питань можна розмовляти і домовлятися", - додав соратник Путіна в соціальній мережі.

Раніше ми повідомляли про те, що Україна підписала газовий контракт з Росією. Відомо, що угоду про транзит газу через нашу країну було підписано на 5 років.

"Україна підписала контракт на транзит газу на п'ять років, протягом яких ми одержимо як мінімум понад $7 млрд. Сторони можуть продовжити контракт ще на десять років", - підкреслив Володимир Зеленський.

Згідно з договором, в 2020 році мінімальний обсяг прокачування складе 65 млрд кубометрів, а в 2021-2024 — по 40 млрд.

Як розповів виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, Росія підписала договір за європейським принципом "качай або плати".

"Той факт, що ми підписали контракт на транзит за принципом "качай або плати" на п'ять років - є непересічною подією в таких умовах. До цього часу тільки закупівлі газу у "Газпрому" покривалися за схожим, але невигідного для України і вигідним для Росії, принципу "бери або плати", - пояснив він.

Нагадаємо, в Україні придумали, як змусити Москву відмовитися від будівництва «Північного потоку-2».

Як повідомляла Politeka, стало відомо, чим обернеться для України і ЄС нова авантюра Путіна.

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