В Міністерстві розповіли, як отримати інформацію щодо житлової субсидії

Мінсоцполітики надало роз'яснення призначення житлової субсидії домогосподарствам, члени яких зареєстровані за різними адресами.

У Положенні Кабінету міністрів № 848 зазначено, що житлова субсидія призначається за кількістю зареєстрованих в одному домі членів домогосподарства і розраховується на всіх жителів.

«При призначенні житлової субсидії враховуються також доходи членів сім'ї особи із складу домогосподарства у разі, коли адреса фактичного місця проживання відрізняється від адреси домогосподарства. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються», – йдеться у заяві кабміну.

Варто звернути увагу, що не залежно від місця реєстрації подружжя, при призначенні їм субсидії, враховуються доходи обох. При цьому дане положення не стосується осіб старше 60 років, а також осіб, які проживають в селищах.

Нагадаємо, що стало відомо, як після новорічних свят українці зможуть користуватися субсидіями. Як відомо, після Нового року в Україні змінився порядок оформлення пільг від держави.

Ще 27 грудня Кабмін вніс ряд змін в нормативні акти про надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Тепер ті громадяни, які отримують субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, і у них при цьому відсутня заборгованість по комуналці, можуть отримувати цю пільгу від держави в грошової готівковій формі.

При цьому змінені та терміни дозволеної для такої монетизації заборгованості. Якщо раніше враховувалася прострочення по заборгованості в 1 місяць Як заявила глава Мінсоцполітики Юлія Соколовська, ті громадяни, які бажають самостійно оплачувати комуналку, отримуючи пільгу на банківський рахунок або живими грошима, зможуть будь-який час подати заявку.

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

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