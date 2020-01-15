З початку 2020 року на українців чекає важливе нововведення при розрахунку пенсій, від якого багато в чому буде залежати її розмір, пише Знай

З 1 січня в Україні запущена процедура перерахунку мінімальних пенсій для непрацюючих пенсіонерів, яким на цю дату виповнилося 65 років і які мають необхідний страховий стаж. Це не менше 30 років стажу для жінок і 35 років - для чоловіків.

Мінімальна пенсія за віком для даної категорії пенсіонерів становить 40% від мінімальної заробітної плати. Оскільки з 1 січня 2020 року мінімальна зарплата виростете, то і пенсія в таких громадян збільшиться на 20 грн - до 1889 грн.

Проте, в 2020 році потрібно знати та інші нововведення. Так, пенсії будуть перераховувати в залежності від страхового стажу і заробітку. Нарахування будуть прямо залежати від розміру середньої заробітної плати в країні за останні три роки, яка зараз становить 6 188,89 гривень. Протягом року цей показник імовірно буде зростати, що також призведе і до перерахунку пенсій.

В цілому кожному українцю потрібно знати, що розмір пенсії залежить від страхового стажу та заробітної плати. Страховий стаж — це період, протягом якого були сплачені страхові внески в сумі не менше мінімального страхового внеску. Заробіток для розрахунку пенсія визначається за період роботи з 01.07.2000 року за даними персоніфікованого обліку.

Заробіток визначається за формулою:середня з.п. за останні 3 роки до виходу на пенсію (в 2019 році становила 6 188,89 грн і згодом буде відкоригована) помножена на індивідуальний коефіцієнт заробітку людини, тобто Зп = Зс х К.

Пенсія призначається відповідно за такою формулою:

Коефіцієнт страхового стажу помножений на заробіток конкретної людини, тобто П = Кр х Зп.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

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