Курс валют в Україні 17 січня готує радикальні зміни, гривня різко здасть позиції

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз НБУ.

Сьогодні українцям за 100 доларів, доведеться віддати 2409,23 гривні (+11,023 грн).

Аналогічною буде ситуація і з євро - за 100 купюр доведеться віддати 2690,03 гривні (+17,34 гривні).

Уточнимо, що це вже другий день поспіль, коли НБУ підвищує вартість валюти.

Як повідомлялося раніше, гривня продовжить радувати українців стабильстью в першій половині 2020 року, але потім її чекає обвал.

Такий прогноз озвучив астролог Влад Росс.

Він упевнений, в першому півріччі гривня продовжить тенденцію, що склалася в кінці 2019 року і буде зміцнюватися.

"Наша національна валюта може зміцнитися до 19 гривень за долар, але з більшою ймовірністю курс буде на рівні 20-22 гривні за долар. Ревальвації гривні сприятиме і новий транш від МВФ (Україна його неодмінно отримає), і запуск ринку землі (швидше за все, це станеться до осені), і ряд інших чинників", – каже Влад Росс.

При цьому він додав, що великий ризик падіння гривні з'явиться, коли вибухне світова фінансова криза, тобто починаючи з жовтня.

"Після з'єднання Сатурна і Плутона у вересні 2020 року, в жовтні, може вибухнути світова фінансова криза: Сатурн вказує на стагнацію і жорсткі структури, а Плутон – на світові фінанси. Плюс Меркурій буде ретроградним з 14 жовтня по 3 листопада, що також "піділлє масла у вогонь". У результаті саме в цей момент настане світова криза. А з-за нього в Україні також розпочнуться різноманітні труднощі та проблеми в економіці", – розповів Росс.

Нагадаємо, курс долара обвалиться після Нового року: що чекає гривню.

Як повідомляла Politeka, долар і євро різко обвалились, українці тікають в обмінники.

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