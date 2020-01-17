Стало відомо, як саме в Україні перерахують пенсії

Про це йдеться в матеріалі видання Аіф.

В рамках пенсійної реформи в 2020 році бюджет Пенсійного фонду України збільшиться до 448,6 млрд грн, і це наводить на думку про перерахунок виплат для населення.

Як відомо, на 2020 рік заплановано два перерахунка розміру мінімальної пенсії, а саме підвищення буде незначним - лише на 13%.

Так, з 1 червня 2020 року мінімальна пенсія збільшиться на 74 грн (4.5%) і становитиме 1 712 гривень. Ще один перерахунок намічений на 1 грудня, коли розмір пенсії збільшать ще на 57 грн (3,3%).

Загалом, за рік надбавка до мінімальної пенсії складе 131 грн. Але більш істотне збільшення до пенсії пільговики очікують у березні, оскільки в рамках індексації виплати можуть зрости на 15%.

Індексація передбачає кардинальну зміну розміру пенсій, залежно від зростання заробітної плати та інфляції, для збереження купівельної спроможності пенсій.

Незважаючи на стрімке зниження інфляції до 4.1% минулого року, високі темпи зростання зарплат простих українців за минулі три роки дозволять нівелювати зростання цін.

Раніше ми повідомляли про те, що більшість українців можуть залишитися без пенсій. Через вісім років тільки половина 60-літніх зможе вийти на заслужений відпочинок, інші ж будуть змушені працювати до 63-65 років.

У Міністерстві соціальної політики підкреслили, що 45% українців, які досягли 60-річчя, через вісім років будуть змушені працювати до 63 і 65 років, а сама Україна входить в топ-15 країн з найгіршою демографічною ситуацією.

У відомстві також нагадали, що без виплат ризикують залишитися ті громадяни, які працюють неофіційно і приховують свої доходи за умови, що працюють за кордоном.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

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