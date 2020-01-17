У Верховну Раду внесений урядовий законопроект “Про працю”, який змінить багато підходів у трудових відносинах, пише Сьогодні



При прийомі на роботу роботодавець і працівник зобов'язані укласти максимально докладний письмовий договір, який буде враховувати всі нюанси співпраці. Згодом він стане основою для вирішення трудових спорів. Раніше такий договір був не обов'язковий.

У працівника є право вносити власні пропозиції щодо штрафів і компенсацій за порушення умов роботодавцем. Втім, роботодавець повинен погодитися на такі зобов'язання.

З'явилися і нові види трудових договорів. Наприклад, строковий договір може бути укладено на строк до 5 років. Його можна укладати з викладачами, журналістами, артистами, спортсменами, а також з менеджерами. Цей тип договору дозволяє роботодавцю звільнити працівника без зволікань.

Короткостроковий договір підписується на строк до двох місяців, на час відсутності постійного співробітника. Сезонний договір призначений для співробітників на сільгоспроботах або в сфері туризму. Окремі типи договорів передбачені для працівників на дому, студентів і т. д.

Інші суттєві нововведення. Відповідно до законопроекту, випробувальний термін зафіксований на термін не більше 3 місяців. Вводиться заборона на дискримінацію за будь-якою ознакою:раси, політичних та релігійних переконань, віку, сексуальної орієнтації.

Також проект вводить таке поняття, як гнучкий робочий графік. Протягом 40-годинного робочого тижня сторони можуть встановити будь-графік.

Закон встановлює доплати за шкідливі і важкі умови праці в розмірі не менше 4%. Скасовано натуральна оплата праці. Вводяться нові терміни попередження про звільнення: для працівника, який відпрацював менше 6 місяців – за 15 днів, рік і більше – за 30 днів, 5 років і більше – 60 днів, понад 10 років – 90 днів.

Негайне звільнення без згоди працівника дозволено, але роботодавець зобов'язаний сплатити йому зарплату за 4 місяці вперед.

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