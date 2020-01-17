Глави українських фінансових підприємств назвали курс долара, який очікують до кінця 2020 року
Відповідна інформація міститься у документі "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за IV фінансовий квартал 2019 року.
Наголошується, що середнє значення обмінного курсу через рік на рівні 27,43 гривень за долар.
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Таким чином, у порівнянні з попередніми кварталами девальваційні очікування підприємців помітно покращилися. У I кварталі 2019 року керівники підприємств чекали курс на рівні 29,32 гривні за долар, у II кварталі - на рівні 28,82 гривні за долар, в III кварталі - 27,96 гривні за долар.
Далі, серйозно зросла частка респондентів, які очікують, що обмінний курс в 2020-му не перевищить 27,00 гривень за долар - до 44,1% (у III-му кварталі 2019 року - 32,3%).
Раніше повідомлялося, що аналітики назвали 2 сценарію розвитку ситуації на наступний рік. Найбільш оптимістичний - 21 грн/$. При цьому найгірший песимістичний сценарій дали експерти Райффайзен Банку Аваль - девальвація нацвалюти до 30 грн/$.
Серед факторів, які можуть допомогти гривні в 2020 році експерти назвали збереження валютних надходжень від транзиту газу, низькі світові ціни на нафту і газ, приплив грошей кредиторів.
Однак і факторів ризику багато. В першу чергу це пікові виплати за валютними боргами держави, зниження переказів від заробітчан і можливе погіршення ситуації у світовій економіці.
У той же час, згідно з прогнозом астролога, гривня продовжить радувати українців стабильстью в першій половині 2020 року, але потім її чекає обвал.
Так, він очікує, що влітку курс буде утримуватися на рівні 20 гривень за долар. Але ближче до осені почнеться світова криза, і долар зросте вдвічі. Максимальний курс він назвав на рівні 40 грн/дол.
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